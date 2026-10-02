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«La police ne peut rien faire»
Une escroc rôde dans les gares suisses pour piéger les jeunes femmes

Une jeune Biennoise a prêté 100 francs à une femme qui s'est dite en détresse. Mais elle a vite compris qu'il s'agissait d'une arnaque. D'autres femmes ont également été piégées.
Publié: il y a 26 minutes
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Dernière mise à jour: 01.10.2026 à 20:14 heures
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Stefanie a été escroquée de 105 francs.
Photo: Beat Michel

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Stefanie B. a probablement été escroquée de 100 francs selon une combine frauduleuse.
  • L'auteure – «Alexandra» – a simulé une situation de détresse.
  • La police ne voit pas d'infraction pénale, la victime met en garde contre des escroqueries similaires.
Beat Michel

Depuis le 12 septembre, Stefanie* se pose sans cesse la même question: «Pourquoi ai-je prêté autant d'argent à une parfaite inconnue, alors que toutes les sonnettes d'alarme retentissaient?» Cette Biennoise de 22 ans témoigne aujourd'hui auprès de Blick pour mettre en garde d'autres jeunes femmes.

Nous l'avons rencontrée à la gare de Bienne, là où elle a été escroquée. Toute cette affaire lui fait honte, raison pour laquelle elle préfère préserver l'anonymat. Elle a tellement honte, qu'elle n'a même pas osé raconter ce qu'il s'était passé à ses parents vivant à l'étranger.

Une femme blonde et menue

Un samedi, Stefanie a rendu visite à une amie. Elle a ensuite pris le train à 22 heures pour rentrer chez elle, à Bienne. Pendant qu'elle attendait son bus, une femme blonde et menue l'a abordée. «Elle ne ressemblait absolument pas à une mendiante, explique Stefanie. Elle était habillée de façon assez élégante et était agréable. Elle a rapidement gagné ma sympathie.» La femme s’est présentée sous le prénom d’Alexandra. «Elle m’a d’abord flattée en me complimentant sur mon anglais. Puis, très vite, elle m’a raconté son histoire.»

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En résumé, elle affirmait que sa mère se trouvait encore dans l’avion et qu’il lui faudrait patienter encore six longues heures avant son arrivée. Sans connexion Internet, elle se disait dans l'incapacité d'effectuer un paiement avec son téléphone. Elle lui a expliqué avoir besoin de 105 francs pour passer la nuit à l’hôtel. Selon Alexandra, sa mère avait Twint et la rembourserait dès le lendemain.

«J'étais sous le choc»

Sous le coup de la fatigue, Stefanie accepte d'aider Alexandra. Elle lui donne la somme exacte: un billet de 100 francs et une pièce de cinq francs. «J'avais déjà le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais aussi pitié d'elle», confie Stefanie. Pour dissiper tout soupçon, Alexandra lui a donné son numéro de portable ainsi que celui de sa mère. Elle l'aurait ensuite prise dans ses bras avant de s'en aller.

Stefanie a vite compris qu'elle ne verrait plus la couleur de cet argent. «J'ai écrit un message sur le numéro WhatsApp de la prétendue mère. Mais ce n'était pas du tout sa mère, mais Jenny*, une autre de ses victimes. J'étais sous le choc.»

Au fil de sa conversation avec Jenny, Stefanie comprend rapidement qu’Alexandra aurait approché d’autres jeunes femmes de manière similaire. Depuis, elle a pu entrer en contact avec plusieurs de ses victimes présumées. «L’une d’elles a réussi à photographier la carte d’identité d’Alexandra», raconte-t-elle.

La femme figurant sur le document ressemblerait effectivement à l’auteure présumée, et plusieurs victimes l'auraient reconnue. Mais un doute subsiste: impossible de savoir si Alexandra est bel et bien la personne dont le nom figure sur la carte d'identité et si le document est véritablement authentique.

Elle sévit aussi en Argovie

En février déjà, Blick avait relaté un cas similaire. A l’époque, Emilia Bühler rentrait chez elle tard dans la soirée après son stage dans la restauration. Une femme aurait utilisé exactement la même combine avec l’adolescente, sauf que c'était à la gare de Baden (AG). Blick l'a alors contactée pour lui montrer une photo d’Alexandra. Emilia Bühler affirme, elle aussi, reconnaître la femme sur la photo.

Le comble: Stefanie a tenté de déposer plainte contre Alexandra au poste de police de Bienne. «Comme j'ai donné l'argent volontairement, la police ne veut rien faire», déplore-t-elle.

Lisa Schneeberger, porte-parole de la police cantonale bernoise, le confirme à Blick: «Les faits ont été considérés comme relevant du droit civil, aucun élément concret ne permet de soupçonner une infraction pénale.» Elle précise toutefois que «si plusieurs cas similaires étaient portés à notre connaissance, des investigations plus approfondies pourraient s’avérer nécessaires». Pour l’heure, la police cantonale bernoise indique néanmoins n’avoir reçu aucun autre signalement de ce type.

Stefanie souhaite mettre en garde les autres jeunes femmes. Son conseil est simple: «Ne donnez jamais une telle somme à une personne que vous ne connaissez pas, même si vous avez pitié d’elle ou qu’elle vous paraît très sympathique!»

*Noms connus de la rédaction

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