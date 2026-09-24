Attention aux arnaques de faux remboursements de voyages! Des e-mails frauduleux imitant Hotelplan redirigent vers des sites falsifiés pour voler vos données bancaires. Les autorités suisses alertent: supprimez ces messages immédiatement!

Les vacances approchent, gare à cette nouvelle arnaque bancaire!

Les vacances approchent, gare à cette nouvelle arnaque bancaire!

Elle se cache dans vos e-mails

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Confédération met en garde contre une arnaque visant les voyageurs suisses avant les vacances d'automne. Des escrocs utilisent le nom d'Hotelplan pour envoyer des e-mails frauduleux avec des liens vers un faux site web

Les victimes sont piégées en croyant annuler une réservation et demander un remboursement. Les escrocs collectent les données bancaires, puis autorisent des prélèvements après une fausse confirmation de sécurité

La police conseille de ne jamais cliquer sur les liens douteux et de contacter directement Hotelplan en cas de doute. En Suisse, des milliers de personnes pourraient être affectées par cette fraude

Patrik Berger

A l'approche des vacances d'automne, pour lesquelles des dizaines de milliers de Suisses ont déjà réservé un voyage, la Confédération met en garde contre une nouvelle arnaque. Des escrocs attirent leurs victimes en leur faisant miroiter le remboursement d'un voyage déjà prétendument payé, profitant ainsi de la panique qui s'ensuit. Leurs victimes lisent l’e-mail et se demandent: «Ai-je vraiment réservé ce voyage?» Et voilà comment elles tombent dans le piège, explique le site cybercrimepolice.com, où les polices cantonales mettent régulièrement en garde contre les dernières arnaques.

Le plus perfide dans cette affaire, c’est que les escrocs utilisent frauduleusement le nom du voyagiste Hotelplan. Ils vous envoient des e-mails d’apparence très authentique contenant une prétendue confirmation de voyage, avec un bouton «Voir les détails de la réservation». Mais si vous cliquez dessus, vous ne serez pas redirigés vers Hotelplan, mais vers un site web falsifié portant le nom et le logo du voyagiste suisse.

C’est là que l'étau se resserre: après un prétendu contrôle de sécurité, vous êtes redirigés vers une réservation d’hôtel soi-disant déjà payée. Puisque vous n’avez jamais effectué cette réservation, la prochaine étape consiste logiquement à l'annuler et à demander un remboursement. Mais c’est exactement ce que veulent les escrocs! Car pour obtenir ce prétendu remboursement, vous devez saisir les données de votre carte bancaire, qui seront directement transmises aux criminels.

Mais le piège n’est pas encore refermé. Le faux site Internet vous demande ensuite de confirmer une demande dans votre application bancaire ou de saisir un code OTP, soi-disant pour permettre le remboursement. En réalité, c’est tout le contraire: la confirmation autorise un prélèvement sur votre carte bancaire.

Ne cliquez jamais sur ces liens

La police spécialisée dans la cybercriminalité prévient: ne cliquez jamais sur des liens dans des e-mails suspects et ne saisissez jamais vos données personnelles et financières. En cas de doute, contactez directement Hotelplan. Si vous avez déjà saisi vos données de carte bancaire ou confirmé une demande de paiement, vous devez réagir rapidement: contactez immédiatement votre banque et faites bloquer votre carte.

La police recommande également de porter plainte auprès de la police cantonale compétente après l’avoir prévenue par téléphone. Enfin, supprimez le message suspect ou déplacez-le vers le dossier «spam».