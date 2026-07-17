Un véhicule militaire Piranha a percuté un poste de garde jeudi à la caserne d'Auenfeld à Frauenfeld (TG). Un soldat blessé a été hospitalisé. La justice militaire enquête sur les causes de l'accident.

Un blindé Piranha fonce sur un poste de garde et blesse un soldat

Un blindé Piranha fonce sur un poste de garde et blesse un soldat

Le blessé est hospitalisé

Janine Enderli

Quelqu'un a passé un très mauvais moment à la caserne d'Auenfeld à Frauenfeld (TG). D'après un lecteur de Blick, un véhicule militaire a percuté un poste de garde situé à proximité de la place d'armes ce jeudi 16 juillet. Un soldat qui se trouvait à l'intérieur du poste aurait été blessé lors de la collision. «L'homme est actuellement hospitalisé», précise le lecteur.

Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues. Interrogée à ce sujet, la justice militaire confirme qu’un accident s’est produit à la caserne d’Auenfeld. Un véhicule Piranha de l’armée suisse était impliqué. Un militaire a été blessé. Une enquête a été ouverte.