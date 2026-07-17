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Le blessé est hospitalisé
Un blindé Piranha fonce sur un poste de garde et blesse un soldat

Un véhicule militaire Piranha a percuté un poste de garde jeudi à la caserne d'Auenfeld à Frauenfeld (TG). Un soldat blessé a été hospitalisé. La justice militaire enquête sur les causes de l'accident.
Publié: il y a 39 minutes
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Voilà à quoi ressemble un véhicule militaire Piranha. (Image d'illustration)
Photo: Keystone
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Janine Enderli

Quelqu'un a passé un très mauvais moment à la caserne d'Auenfeld à Frauenfeld (TG). D'après un lecteur de Blick, un véhicule militaire a percuté un poste de garde situé à proximité de la place d'armes ce jeudi 16 juillet. Un soldat qui se trouvait à l'intérieur du poste aurait été blessé lors de la collision. «L'homme est actuellement hospitalisé», précise le lecteur.

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Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues. Interrogée à ce sujet, la justice militaire confirme qu’un accident s’est produit à la caserne d’Auenfeld. Un véhicule Piranha de l’armée suisse était impliqué. Un militaire a été blessé. Une enquête a été ouverte.

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