Janine Enderli
Quelqu'un a passé un très mauvais moment à la caserne d'Auenfeld à Frauenfeld (TG). D'après un lecteur de Blick, un véhicule militaire a percuté un poste de garde situé à proximité de la place d'armes ce jeudi 16 juillet. Un soldat qui se trouvait à l'intérieur du poste aurait été blessé lors de la collision. «L'homme est actuellement hospitalisé», précise le lecteur.
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Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues. Interrogée à ce sujet, la justice militaire confirme qu’un accident s’est produit à la caserne d’Auenfeld. Un véhicule Piranha de l’armée suisse était impliqué. Un militaire a été blessé. Une enquête a été ouverte.
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