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Des hélicoptères à Soleure
Un grave accident de blindé militaire fait neuf blessés

Un véhicule militaire blindé a provoqué un grave accident jeudi matin à Hauenstein (SO), faisant neuf blessés. Les secours, dont deux hélicoptères, ont été dépêchés sur place.
Publié: 12:43 heures
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Dernière mise à jour: 15:31 heures
Un véhicule de l'armée provoque un grave accident à Hauenstein (SO). (image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Neuf membres de l'armée ont été blessés jeudi matin dans l'accident d'un véhicule blindé de transport de troupes sur la commune de Hauenstein-Ifenthal (SO). Ce camion de type GMTF est sorti de la route dans la descente d'un col.

Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans cet accident survenu dans le cadre d'un exercice militaire, indique l'armée suisse. Peu avant 11h00, le Véhicule protégé de transport de personnes (GMTF) est sorti de la route entre le col de Challhöchi et le village d'Ifenthal pour des raisons inconnues. Il a ensuite basculé sur le flanc.

Sept militaires du cours de répétition du bataillon d'infanterie 20 souffrent de blessures de gravité moyenne et deux autres sont légèrement blessés. Tous les occupants du GMTF ont été touchés précise à Keystone-ATS un porte-parole de l'armée. Ils ont été transportés dans divers hôpitaux. Leurs proches et la troupe bénéficient d'un soutien psychologique en cas de besoin. La justice militaire a ouvert une enquête sur l'accident.

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