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Des dépenses inutiles et opaques
L’armée claque 117'000 francs pour traquer un informateur... introuvable

Une enquête interne de l'armée suisse pour identifier un lanceur d'alerte a coûté 117'000 francs en 2024, sans résultat. Un rapport dénonce une gestion opaque et des dépenses inutiles.
Publié: il y a 17 minutes
Un audit confirme les ratés du chef de l’armée Thomas Süssli.
Photo: keystone-sda.ch
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Une traque coûteuse... pour aucun résultat. L’armée suisse a dépensé 117'000 francs (!) pour tenter d’identifier la source d’une fuite médiatique, sans jamais y mettre la main dessus.

En 2024, la SRF avait dévoilé l'existence d'un important «trou financier» au sein des forces armées en s'appuyant sur des graphiques internes, rappelle «24 heures» ce vendredi 12 juin. Pour démasquer l'informateur, l'ancien chef de l’armée Thomas Süssli avait alors mandaté le cabinet d’avocats Kellerhals Carrard.

Un fiasco prévisible

L’enquête s'est avérée être un total fiasco, qui plus est, prévisible. Le rapport final de 40 pages indique que la présentation divulguée n’était même pas classifiée secrète ou confidentielle, bien qu'elle ne fût pas destinée à des tiers. Sans compter que le document avait circulé auprès de 66 collaborateurs, rendant le cercle des suspects potentiels virtuellement impossible à reconstituer.

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Les avocats ont interrogé 15 employés à Berne, parfois choisis au hasard. Ils ont dû renoncer à fouiller les ordinateurs portables de l'administration fédérale pour respecter le principe de proportionnalité. 

La conclusion des experts juridiques est cinglante pour l'institution. Le rapport souligne qu’une communication transparente de la part de l'état-major sur ses propres difficultés budgétaires aurait désamorcé l'intérêt des médias. En choisissant la rétention d'informations puis la traque interne, la direction de l'armée s'est infligé une polémique médiatique majeure et une dépense superflue de 117'000 francs, alors même que ses finances étaient déjà particulièrement serrées.

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