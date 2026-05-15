DE
FR

Une association fulmine
Le Conseil national épinglé comme un cancre de la lutte contre le tabac

Malgré la signature de la convention antitabac de l'OMS en 2004, la Suisse n'a toujours pas ratifié l'accord. L'Association suisse pour la prévention du tabagisme critique ce retard, qui maintient le pays parmi les cancres européens.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
45% des jeunes âgés de 18 à 24 ans consomment des sachets de nicotine, e-cigarettes, snus ou autres produits à base de tabac.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dans un communiqué publié mercredi, l'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) dénonce le refus du Conseil national ce printemps de ratifier la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac.

A lire aussi
L’OMS met en garde contre l'essor des sachets de nicotine
Sucrés et addictifs
L’OMS met en garde contre l'essor des sachets de nicotine
Les e-cigarettes ont autant la cote que de cigarettes chez les jeunes
La consommation reste élevée
Les e-cigarettes ont autant la cote que de cigarettes chez les jeunes

Ce texte comprend des mesures scientifiques avérées visant à réduire la consommation de tabac et de nicotine, notamment l’interdiction de la publicité, l’augmentation des taxes et des dispositions relatives à la protection contre le tabagisme passif, ainsi que d’autres recommandations, selon AT.

A l'échelle mondiale, 183 Etats l'ont déjà ratifiée et le Conseil fédéral l'a signée en 2004. La nouvelle loi sur les produits du tabac entrée en vigueur en 2024 offre en outre la base juridique nécessaire à une ratification.

Mais la Suisse reste l'un des rares pays européens à ne pas avoir concrétisé cet engagement, privilégiant sa propre législation. Contre l'avis du Conseil fédéral, la majorité du National a jugé en mars dernier que la ratification équivalait à une abdication de souveraineté au profit de normes internationales.

Grand risque évitable

La diffusion de sachets de nicotine, des cigarettes électroniques, du snus et autres produits de tabac chauffés augmente rapidement en Suisse: 45% des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans en consomment déjà, un chiffre «inquiétant», selon l'AT.

Les e-cigarettes deviennent désormais, pour beaucoup d’adolescents, la principale porte d’entrée vers la nicotine, tandis que l’usage combiné de plusieurs produits progresse rapidement. Et AT de rappeler que le tabagisme reste le plus grand risque évitable pour la santé en Suisse.

Marketing ciblant les jeunes

Selon un récent rapport d'Addiction Suisse, les produits non inhalés (sachets de nicotine et snus) sont «marginaux», mais montrent une certaine diffusion chez les jeunes adultes: la consommation au moins mensuelle de sachets de nicotine concerne environ 2% des 18–24 ans et des 15–17 ans. Au-delà de 44 ans, ce produit est quasi absent.

Le rapport dénonce des stratégies marketing ciblant spécifiquement les jeunes. Selon Addiction Suisse, la plupart des jeunes de 15 à 17 ans qui consomment au moins mensuellement des produits autres que la cigarette conventionnelle choisissent des options aromatisées, avec une préférence pour les goûts fruités et sucrés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus