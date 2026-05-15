Malgré la signature de la convention antitabac de l'OMS en 2004, la Suisse n'a toujours pas ratifié l'accord. L'Association suisse pour la prévention du tabagisme critique ce retard, qui maintient le pays parmi les cancres européens.

Le Conseil national épinglé comme un cancre de la lutte contre le tabac

Le Conseil national épinglé comme un cancre de la lutte contre le tabac

ATS Agence télégraphique suisse

Dans un communiqué publié mercredi, l'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) dénonce le refus du Conseil national ce printemps de ratifier la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac.

Ce texte comprend des mesures scientifiques avérées visant à réduire la consommation de tabac et de nicotine, notamment l’interdiction de la publicité, l’augmentation des taxes et des dispositions relatives à la protection contre le tabagisme passif, ainsi que d’autres recommandations, selon AT.

A l'échelle mondiale, 183 Etats l'ont déjà ratifiée et le Conseil fédéral l'a signée en 2004. La nouvelle loi sur les produits du tabac entrée en vigueur en 2024 offre en outre la base juridique nécessaire à une ratification.

Mais la Suisse reste l'un des rares pays européens à ne pas avoir concrétisé cet engagement, privilégiant sa propre législation. Contre l'avis du Conseil fédéral, la majorité du National a jugé en mars dernier que la ratification équivalait à une abdication de souveraineté au profit de normes internationales.

Grand risque évitable

La diffusion de sachets de nicotine, des cigarettes électroniques, du snus et autres produits de tabac chauffés augmente rapidement en Suisse: 45% des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans en consomment déjà, un chiffre «inquiétant», selon l'AT.

Les e-cigarettes deviennent désormais, pour beaucoup d’adolescents, la principale porte d’entrée vers la nicotine, tandis que l’usage combiné de plusieurs produits progresse rapidement. Et AT de rappeler que le tabagisme reste le plus grand risque évitable pour la santé en Suisse.

Marketing ciblant les jeunes

Selon un récent rapport d'Addiction Suisse, les produits non inhalés (sachets de nicotine et snus) sont «marginaux», mais montrent une certaine diffusion chez les jeunes adultes: la consommation au moins mensuelle de sachets de nicotine concerne environ 2% des 18–24 ans et des 15–17 ans. Au-delà de 44 ans, ce produit est quasi absent.

Le rapport dénonce des stratégies marketing ciblant spécifiquement les jeunes. Selon Addiction Suisse, la plupart des jeunes de 15 à 17 ans qui consomment au moins mensuellement des produits autres que la cigarette conventionnelle choisissent des options aromatisées, avec une préférence pour les goûts fruités et sucrés.