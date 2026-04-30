En 2025, 23% des Suisses de 15 ans et plus utilisaient chaque mois un produit à base de nicotine, révèle une étude. Les jeunes de 15-17 ans consomment presque autant d’e-cigarettes que de cigarettes classiques.

Les e-cigarettes ont autant la cote que de cigarettes chez les jeunes

Les e-cigarettes ont autant la cote que de cigarettes chez les jeunes

ATS Agence télégraphique suisse

La consommation de nicotine est restée élevée en Suisse en 2025. Une nouvelle étude d'Addiction Suisse montre les jeunes fument autant de cigarettes électroniques que de cigarettes conventionnelles.

En 2025, 23% de la population âgée de 15 ans et plus consommait au moins une fois par mois un produit du tabac ou à base de nicotine, a annoncé jeudi Addiction Suisse. Près de 16% en consommaient quotidiennement. Des chiffres stables depuis deux ans, note l'organisation. Le nombre de cigarettes fumées par jour augmente avec l’âge.

La multi-consommation augmente

Les cigarettes classiques restent le produit du tabac ou à base de nicotine le plus consommé parmi l’ensemble des personnes interrogées. Addiction Suisse observe un changement notable chez les 15-17 ans: la consommation mensuelle d’e-cigarettes (8,4 %) est proche de celle des cigarettes conventionnelles (6,8 %).

Selon l'enquête, la multi-consommation a également augmenté: plus d'un quart (25,2%) des consommateurs mensuels utilisent plusieurs produits différents. En 2023, ce chiffre était encore d'environ 22%.

L’enquête représentative «Santé & Lifestyle 2025» a été réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur mandat du Fonds de prévention du tabagisme (FPT) et analysée par Addiction Suisse. Pour cette étude, 5818 personnes âgées de 15 ans et plus ont été interrogées entre avril et juin 2025.