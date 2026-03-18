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Idem pour les stupéfiants
Les saisies de cigarettes de contrebande ont nettement augmenté en 2025

Les douanes suisses ont saisi nettement plus de cigarettes de contrebande en 2025 qu'en 2024. Les saisies de stupéfiants ont également fortement augmenté.
Publié: 11:02 heures
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L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières a découvert 1,6 million de cigarettes de contrebande en 2025.
Photo: CHRISTIAN BRUNA
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ATS Agence télégraphique suisse

Les saisies de stupéfiants et de cigarettes de contrebande ont augmenté aux douanes suisses en 2025, indique mercredi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Les recettes encaissées ont atteint au total 23,4 milliards de francs.

En 2025, l'OFDF a découvert 1,6 million de cigarettes de contrebande, soit nettement davantage qu’en 2024 (950'000) et deux fois plus qu’en 2023, notent les autorités fédérales dans un communiqué. Environ deux tiers des saisies ont eu lieu à l’aéroport de Genève, un peu moins d’un tiers à celui de Zurich et une toute petite partie à celui de Bâle.

Hausse des saisies de supéfiants

En ce qui concerne les stupéfiants, l'OFDF a effectué «sensiblement plus» de saisies qu’en 2024, dont presque quatre fois plus de marijuana. La quantité de drogue de synthèse, de cocaïne et d'héroïne découvertes a aussi augmenté.

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Les cas de séjours illégaux ont diminué (14'577), soit la moitié moins qu’en 2024 (29'459). En 2025, l’OFDF a encaissé près de 23,4 milliards de francs, soit légèrement moins que l’année précédente (23,7 milliards).

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