En 2025, les forces de l'ordre françaises ont saisi 84,3 tonnes de cocaïne, une hausse de 58% par rapport à 2024. Laurent Nuñez a annoncé cette augmentation lors d'une réunion à l'Elysée sur le trafic de stupéfiants.

AFP Agence France-Presse

Quelque 84,3 tonnes de cocaïne ont été saisies par les policiers, gendarmes et douaniers en France en 2025, contre 53,5 tonnes en 2024, soit une hausse de 58%, a annoncé mardi Laurent Nuñez, à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur le trafic de stupéfiants.

Les saisies de cannabis sont également en augmentation avec 127,3 tonnes en 2025 contre 101 l'an passé, soit une hausse de 21%, a ajouté le ministre de l'Intérieur, précisant que depuis 2017, le «nombre de mis en cause pour trafic de stupéfiants augmente chaque année d'environ 7%: entre 2025 et 2024, c'était même 8%».



