Le Tribunal fédéral interdit à Aldi Suisse de vendre des boules en chocolat rouges «Moser Roth». Publié jeudi, l'arrêt confirme une violation visuelle des célèbres boules «Lindor» de Lindt & Sprüngli.

Aldi perd son duel face à Lindt pour avoir copié les boules Lindor

Aldi perd son duel face à Lindt pour avoir copié les boules Lindor

ATS Agence télégraphique suisse

Aldi ne pourra plus vendre de boules en chocolat emballées dans du papier alu rouge, son recours étant rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié jeudi. Le chocolatier Lindt & Sprüngli avait contesté en justice leur similitude avec ses boules «Lindor».

En cause: la vente depuis 2016 par Aldi Suisse de boules en chocolat avec un emballage rouge, de la marque «Moser Roth». Ces chocolats ne sont pas sans rappeler les boules au chocolat «Lindor» produites par le chocolatier zurichois.

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt de jeudi, confirme l'interdiction prononcée par le Tribunal de commerce argovien en mars 2026. Aldi Suisse a ainsi repris de manière déloyale l'apparence de la célèbre boule «Lindor» produite par Lindt & Sprüngli, selon les juges.

Les boules bleues acceptées

Tant Aldi Suisse que Lindt & Sprüngli avaient interjeté recours contre la décision des juges argoviens. Le distributeur contestait l'interdiction de vente tandis que le chocolatier exigeait davantage. Lindt & Sprüngli alléguait que le droit des marques avait été violé, en soulignant le risque de confusion entre les deux produits.

Si les juges de Mon repos ont donné raison à Lindt & Sprüngli quant à l'interdiction de vente, les arguments du chocolatier relatifs au droit des marques n'ont pas convaincu les juges. Le recours du chocolatier a donc également été rejeté.

Quant aux boules de chocolat emballées dans une feuille d'alu bleue, également vendues par Aldi, le Tribunal fédéral n'y trouve rien à redire. Des étoiles dorées figurant sur l'emballage ont créé une distance visuelle suffisante à la distinguer d'une boule Lindor. Idem pour les boules «Délice» également commercialisées par le discounter: les juges ont écarté toute exploitation déloyale de la réputation.