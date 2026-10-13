Après le piratage de systèmes frigorifiques dans des centaines de supermarchés en France, Migros, Coop, Aldi et Lidl disent ne pas être touchés en Suisse. Migros confirme toutefois utiliser certains équipements Danfoss ciblés.

Journée noire dans les supermarchés français: Coop et Migros sont-elles à l’abri?

Journée noire dans les supermarchés français: Coop et Migros sont-elles à l’abri?

Toan Izaguirre Journaliste Blick

C’est un scénario digne d’un film de science-fiction. Des tonnes de denrées alimentaires jetées, des pertes qui se chiffrent en millions d’euros. Dans la nuit de dimanche à lundi, des hackeurs ont modifié à distance la température des réfrigérateurs et des congélateurs de centaines de supermarchés en France. Certains appareils ont atteint 50 degrés. Au petit matin, les employés ont découvert, impuissants, d’importantes quantités de fruits et légumes frais, de viande, de produits laitiers et de surgelés devenus invendables.

Mais comment est-ce possible? Les pirates informatiques ont exploité une faille dans le logiciel du fabricant danois Danfoss, qui fournit des systèmes de régulation frigorifique très répandus en France. Un porte-parole de l’entreprise a expliqué à Bloomberg que «la plupart des produits concernés sont des modèles d’ancienne génération qui ne bénéficient plus de mises à jour logicielles ni de mises à jour de sécurité».

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, confiée à l’Office anticybercriminalité. Et selon Franceinfo, le Premier ministre Sébastien Lecornu suivrait «le dossier personnellement». Qui est derrière cette attaque? Difficile à dire. «Il n’y a pas d’indice d’une attaque étatique à ce stade», a affirmé une source sécuritaire à l’Agence France-Presse.

Qu'en est-il en Suisse? Des supermarchés ont-ils été touchés? Et que font Coop et Migros pour se prémunir contre de telles attaques? Blick fait le point.

Migros utilise les mêmes systèmes de réfrigération

Sollicitée, Migros indique à Blick qu’à ce stade «rien n’indique qu’une cyberattaque ait visé des appareils frigorifiques ou des installations de froid dans les magasins Migros en Suisse». L’entreprise confirme toutefois utiliser, «dans un nombre limité de magasins», les mêmes systèmes de réfrigération Danfoss que ceux ciblés par l’attaque. Mais pour des «raisons de sécurité», le géant orange refuse de détailler les mesures et les dispositifs de protection concrets mis en place contre ce type d’attaques.

Les enseignes suisses jouent la carte du silence

De son côté, Coop affirme ne pas avoir été touchée. L’enseigne refuse en revanche, «par principe», de dire si elle utilise ou non des systèmes Danfoss. A-t-elle déjà subi des incidents informatiques ayant affecté ses installations frigorifiques? Là encore, «par principe», le distributeur se refuse à tout commentaire. Dispose-t-il d’une procédure d’urgence en cas de cyberattaque? Oui, répond un porte-parole, qui refuse toutefois d’en dire davantage.

Egalement sollicités, les deux hard discounters Aldi et Lidl indiquent ne pas être concernés par le piratage. Le premier se montre peu bavard. Il refuse de donner des détails sur les «équipements techniques» de ses magasins et invoque des «raisons tactiques» pour justifier son silence. Il assure toutefois suivre «attentivement» la situation en France. Lidl, de son côté, n’a pas souhaité en dire davantage.

Des objets connectés très vulnérables

Si le message des enseignes suisses se résume en somme à «circulez, il n’y a rien à voir», cette cyberattaque rappelle la vulnérabilité des objets connectés. De nombreux appareils sont aujourd’hui reliés à internet, ce qui les rend vulnérables, alertent plusieurs experts en cybersécurité. «Longtemps isolés d’internet, les équipements industriels comme les groupes frigorifiques sont désormais connectés afin de permettre leur supervision et leur pilotage à distance», explique à l’AFP Antoine Hautin, secrétaire général d’Almond, un cabinet de conseil en cybersécurité.