Agroscope supprimera 58 postes à plein temps d'ici 2027 pour réduire ses coûts, annonce le DEFR. Le centre agronomique abandonne plusieurs domaines de recherche, une mesure imposée par les coupes budgétaires fédérales.

A cause des coupes, le centre Agroscope supprime 58 postes à temps plein

A cause des coupes, le centre Agroscope supprime 58 postes à temps plein

ATS Agence télégraphique suisse

Le centre de compétences de la Confédération en matière d'agronomie réduit ses coûts de fonctionnement. Il a décidé d'abandonner certaines activités de recherche, ce qui entraînera la suppression de 58 postes à temps plein.

Les mesures d'économie entreront en vigueur dès 2027. Agroscope continuera d'assurer la recherche sur la production primaire, les impacts environnementaux de l'agriculture, le conseil aux politiques et les tâches légales d'exécution, indique mardi le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

En revanche, le centre agronomique ne poursuivra plus ses activités de recherche dans les domaines de l'alimentation saine, des nouveaux produits alimentaires, des cultures alternatives de niche, des plantes aromatiques et médicinales ainsi que du «Vertical Farming» (culture en intérieur sur plusieurs niveaux), note le DEFR.

Budget réduit de 10 millions

Ces mesures d'économies ont été dictées aux coupes décidées par les autorités fédérales en raison «la situation financière tendue de la Confédération». Ainsi, le budget ordinaire d'Agroscope sera réduit, d'ici à fin 2029, de 10 millions de francs par rapport au budget 2023 du centre de recherche.

Face à cette situation, Agroscope a décidé de trancher dans le vif en biffant 58 postes à temps plein. Ces suppressions seront réalisées «autant que possible» par le biais de départs naturels, de postes vacants existants et de contrats à durée déterminée. Néanmoins, 43 personnes sont concernées par ce plan d'économie.

Agroscope va également examiner si des optimisations au niveau de son organisation et de ses infrastructures sont possibles afin de réduire encore les coûts. La stratégie des sites d'Agroscope, avec un campus central à Posieux (FR) et deux centres de recherche à Changins (VD) et Reckenholz (ZH), n'est pas remise en question.