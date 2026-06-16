DE
FR

Domaine de recherche abandonnés
A cause des coupes, le centre Agroscope supprime 58 postes à temps plein

Agroscope supprimera 58 postes à plein temps d'ici 2027 pour réduire ses coûts, annonce le DEFR. Le centre agronomique abandonne plusieurs domaines de recherche, une mesure imposée par les coupes budgétaires fédérales.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
1/2
Le centre de compétences de la Confédération en matière d'agronomie réduit ses coûts de fonctionnement.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le centre de compétences de la Confédération en matière d'agronomie réduit ses coûts de fonctionnement. Il a décidé d'abandonner certaines activités de recherche, ce qui entraînera la suppression de 58 postes à temps plein.

Les mesures d'économie entreront en vigueur dès 2027. Agroscope continuera d'assurer la recherche sur la production primaire, les impacts environnementaux de l'agriculture, le conseil aux politiques et les tâches légales d'exécution, indique mardi le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Sujets agriculture
La Suisse autorise un essai de pommes de terre OGM
Résistance au mildiou
La Suisse autorise un essai de pommes de terre OGM
La surproduction de lait et de porc met les paysans suisses à rude épreuve
Une crise à l'horizon?
La surproduction de lait et de porc met les paysans suisses à rude épreuve

En revanche, le centre agronomique ne poursuivra plus ses activités de recherche dans les domaines de l'alimentation saine, des nouveaux produits alimentaires, des cultures alternatives de niche, des plantes aromatiques et médicinales ainsi que du «Vertical Farming» (culture en intérieur sur plusieurs niveaux), note le DEFR.

Budget réduit de 10 millions

Ces mesures d'économies ont été dictées aux coupes décidées par les autorités fédérales en raison «la situation financière tendue de la Confédération». Ainsi, le budget ordinaire d'Agroscope sera réduit, d'ici à fin 2029, de 10 millions de francs par rapport au budget 2023 du centre de recherche.

Face à cette situation, Agroscope a décidé de trancher dans le vif en biffant 58 postes à temps plein. Ces suppressions seront réalisées «autant que possible» par le biais de départs naturels, de postes vacants existants et de contrats à durée déterminée. Néanmoins, 43 personnes sont concernées par ce plan d'économie.

Agroscope va également examiner si des optimisations au niveau de son organisation et de ses infrastructures sont possibles afin de réduire encore les coûts. La stratégie des sites d'Agroscope, avec un campus central à Posieux (FR) et deux centres de recherche à Changins (VD) et Reckenholz (ZH), n'est pas remise en question.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus