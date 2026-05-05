DE
FR

Résistance au mildiou
La Suisse autorise un essai de pommes de terre OGM

La Confédération autorise un essai de pommes de terre OGM à Reckenholz (Zurich) jusqu'en 2030. Objectif: tester un gène résistant au mildiou et améliorer la tolérance aux maladies et aux sécheresses.
Publié: il y a 34 minutes
Des pommes de terre résistantes au mildiou vont être testées en plein champ en Suisse jusqu’en 2030.
Photo: IMAGO/Martin Wagner
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de l'environnement autorise le centre de recherche Agroscope à faire un essai de dissémination de pommes de terre avec un gène résistant à une maladie fongique. L'objectif est d'améliorer la résistance des variétés aux maladies et à la sécheresse.

Ce gène confère une résistance améliorée contre le champignon responsable du mildiou, d'après un communiqué publié mardi par le centre de la Confédération pour la recherche agronomique Agroscope. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a annoncé mardi avoir accepté cet essai. Il sera réalisé à partir de ce printemps jusqu'en automne 2030, sur le site protégé de Reckenholz (ZH).

Ce gène, nommé «Rpi-chc1», est issu de la pomme de terre sauvage «Solanum chacoense». Agroscope souhaite ainsi acquérir des connaissances sur le comportement en pleins champs d'une lignée expérimentale de pomme de terre qui contient le gène résistant.

Résistance aux maladies et au climat

«L’essai en plein champ jette les bases pour des recherches à venir sur des variétés de pommes de terre plus résistantes aux maladies et plus tolérantes à la sécheresse et à la chaleur», a indiqué Agroscope. Le centre rappelle qu'en Suisse près de 1000 exploitations agricoles ont abandonné la culture de la pomme de terre ces dix dernières années. Cela notamment en raison de l'augmentation des maladies et de la multiplication des vagues de chaleur ou périodes de pluie prolongées.

A lire aussi
«Je dois vendre mes vaches... je ne vois pas d'autre solution»
Un paysan à bout de souffle
«A cause de la crise du lait, je dois vendre mes vaches»
Voici ce qui change en mai en Suisse
Pénurie d'œufs à venir?
Voici ce qui change en mai en Suisse

Cet essai appartient à une série d'expériences en plein champ, mené dans le cadre du projet international CRISPS, précise Agroscope. Il porte sur des variétés cisgéniques, dont les gènes sont propres aux espèces utilisées, mais aussi sur des variétés issues de l'édition de génome.

Le centre travaille en collaboration avec des partenaires néerlandais et suédois, «sur deux variétés particulièrement importantes pour la Suisse». Au cours des prochaines années, il prévoit «soit de réparer les gènes de résistance disponibles, soit de désactiver de manière ciblée les gènes de sensibilité dans ces variétés, avant que les plantes ne soient testées en plein champ».

Soumis à autorisation

L'OFEV a défini certaines mesures qu’Agroscope doit mettre en œuvre pour prévenir toute propagation du matériel génétiquement modifié hors de la parcelle d’essai. Ces conditions sont comparables aux essais précédents réalisés en Suisse avec des pommes de terre modifiées génétiquement, selon le communiqué.

En Suisse, la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins de recherche est soumise à autorisation. La production agricole de ces plantes est interdite, en raison d’un moratoire qui court jusqu’à fin 2030.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus