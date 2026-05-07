Jeunes et paris sportifs: un danger encore trop ignoré

Avec 40'000 jeunes hommes touchés par la dépendance au jeu, la Suisse et le Liechtenstein lancent une campagne d'alerte. Les paris en ligne, surtout avant les grands événements sportifs, sont dans le viseur des autorités.

Avant les Mondiaux de foot et de hockey

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et le Liechtenstein lancent une nouvelle campagne contre la dépendance au jeu. A l'approche des championnats du monde de hockey et de football, cette campagne vise notamment à sensibiliser les jeunes hommes aux dangers et aux aides disponibles.

Trop peu de personnes concernées par la dépendance aux jeux d'argent cherchent de l'aide; c'est pourquoi la campagne «Game-Changer» est lancée, ont annoncé jeudi les cantons et la Principauté du Liechtenstein. Cette dépendance passe souvent inaperçue pendant longtemps.

Selon l'Enquête suisse sur la santé 2022, environ 10% des hommes âgés de 15 à 24 ans présentent un comportement de jeu problématique. Cela correspond à plus de 40'000 personnes. En 2024, plus de 18'000 nouvelles interdictions de jeu ont été prononcées. Les dettes des personnes concernées qui sollicitent un service de conseil en matière de dettes s'élèvent en moyenne à environ 93'000 francs.

Avant deux grandes compétitions sportives

Une étude d’Addiction Suisse met en évidence le problème: sur environ 2000 jeunes interrogés, la moitié a déclaré voir souvent des publicités pour des paris sportifs. Parallèlement, quelque 40% disent n’avoir jamais été informés des risques.

Les autorités lancent délibérément cette campagne avant les prochains championnats du monde de hockey sur glace et de football. Les paris sportifs peuvent rapidement poser problème, en particulier lorsqu’ils sont effectués en ligne.