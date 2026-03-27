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Acte constitutif signé
La fondation Beloved créée pour les victimes de Crans-Montana

A Crans-Montana, la fondation Beloved est officiellement créée. Née après l’incendie du «Constellation», elle vise à soutenir les victimes et leurs proches.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
La fondation Beloved est créée pour soutenir les victimes de l’incendie du «Constellation».
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Imaginée à la suite de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, la fondation «Beloved» a été officiellement créée. L'acte constitutif a été signé devant notaire, annonce vendredi l'Etat du Valais. L'acte a été signé par le président et le vice-président du Conseil d'Etat valaisan, respectivement Mathias Reynard et Christophe Darbellay, ainsi que des membres du Conseil de fondation. Celle-ci peut désormais être inscrite au registre du commerce puis annoncée à l'autorité fédérale de surveillance, précise le communiqué. Les règlements, qui détermineront notamment les critères d'attribution des dons, sont en cours de préparation.

Avec à sa tête l'ancienne présidente de la Confédération Doris Leuthard, le Conseil de fondation est composé de neuf membres. Il est aujourd'hui au complet, le délégué des familles des victimes italiennes ayant été désigné. Il s'agit du docteur Guido Bertolaso, assesseur à la santé de la Région Lombardie.

Soutien financier

Le but principal de la fondation consiste à «apporter un soutien financier aux ayants droit des personnes décédées, à toutes les personnes blessées, à leurs proches directement impactés, ainsi qu'aux intervenants directement impliqués dans la gestion de l'incendie ou la prise en charge des victimes, quel que soit leur lieu de domicile», rappelle le communiqué.

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La fondation est dotée d'un capital initial d'un million de francs destiné à son fonctionnement. Avec les 10 millions octroyés par l'Etat du Valais, les promesses de dons se montent actuellement à environ 24 millions de francs, dont 7 millions annoncés par le gouvernement vaudois, un million par la commune de Crans-Montana et 6 millions par des entités ou personnes privées.

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