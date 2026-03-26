La coopération judiciaire s’accélère entre le Valais et l’Italie autour du vaste dossier de Crans-Montana. Les enquêteurs italiens veulent obtenir des documents, une procédure est en cours.

ATS Agence télégraphique suisse

Au terme de leur visite de deux jours en Valais, les enquêteurs italiens souhaitent acquérir près d'un millier de documents du dossier de 3500 pages dont ils ont pu prendre connaissance. Le parquet de Sion s'est engagé à accélérer la procédure complexe d'évaluation et de transmission en faisant appel à l'Office fédéral de la justice, indique jeudi l'agence de presse italienne ansa.

Le procureur de Rome Stefano Opilio a pu prendre connaissance de l'intégralité du volumineux dossier d'enquête. La loi permet aux enquêteurs italiens de consulter les pièces du dossier choisies mais pas d'en faire des copies, avait précisé la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud à Keystone-ATS mercredi.

Faire avancer la procédure italienne

Afin de pouvoir obtenir une copie des pièces ne contenant aucun nom, le parquet de Rome devra obtenir une décision procédurale du Ministère public (MP) valaisan, qui s’appelle une décision incidente, afin que les pièces choisies puissent être transmises à l'Italie.

Pour les pièces où figurent des noms et des prénoms, le MP valaisan devra demander l’accord aux personnes citées, afin de savoir si elles acceptent que ces pièces soient transmises aux enquêteurs transalpins. Lorsque ce travail sera effectué, le MP valaisan rendra à nouveau plusieurs décisions incidentes et pourra alors faire suivre, ou non, ces documents à ses homologues. Ces démarches visent à faire avancer la procédure en Italie.

Ces pièces ne pourront toutefois être utilisées par le parquet de la capitale italienne que lorsque la décision de clôture de la commission rogatoire internationale sera décidée.

Visite à Crans-Montana

Le procureur de Rome est venu mercredi et jeudi en Valais accompagné d'enquêteurs de la brigade mobile, de la police judiciaire, des pompiers ainsi de l'attaché de police de l'ambassade d'Italie à Berne et d'un interprète. Ils ont pu se rendre à Crans-Montana et inspecter l'extérieur de la discothèque où s'est déroulée la tragédie, qui a fait 41 morts et 115 blessés.

De son côté, le Ministère public valaisan adressera une commission rogatoire aux autorités judiciaires italiennes afin d'obtenir les résultats de l'enquête menée par le parquet de Rome, notamment les rapports d'autopsie des jeunes victimes italiennes de l'incendie survenu dans la discothèque.

Les magistrats valaisans souhaitent également avoir accès aux conclusions des expertises médico-légales concernant les blessés, aux analyses de leurs téléphones portables et aux procès-verbaux de leurs témoignages recueillis par les enquêteurs italiens.

Promesse tenue

Le 19 février dernier, des délégations suisse et italienne, respectivement emmenées par Beatrice Pilloud et son homologue romain Francesco Lo Voi - pas présent cette semaine en Valais -, s’étaient rencontrées pour une séance dans les locaux de l’Office fédéral de la justice, à Berne. A cette occasion, la procureure générale valaisanne avait réaffirmé le choix du MP de répondre favorablement à une demande d'entraide judiciaire du parquet de Rome du 30 janvier dernier.

La venue d’enquêteurs italiens, cette semaine à Sion, confirme la volonté des parties de coopérer d'une manière renforcée afin de faire avancer l’enquête. Parmi les 41 victimes du drame du bar «Le Constellation», six sont italiennes auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.