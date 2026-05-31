Une femme de 55 ans en fauteuil roulant est décédée samedi à Weinfelden, en Thurgovie, percutée par un train sur un passage à niveau fermé. La police enquête sur les circonstances de l'accident survenu peu après 13h.

Une femme en fauteuil roulant tuée sur un passage à niveau

Une femme en fauteuil roulant tuée sur un passage à niveau

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme en fauteuil roulant a perdu la vie samedi à Weinfelden (TG) lors d'un accident survenu sur un passage à niveau. Elle a été percutée par un train. La Suissesse, âgée de 55 ans, se trouvait peu après 13h00 avec son fauteuil roulant électrique sur le passage à niveau, alors que les barrières étaient fermées, a indiqué dimanche la police de Thurgovie. Le conducteur de train a tenté un freinage d'urgence mais n'a pu éviter la collision.

La femme a été mortellement blessée. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires, a précisé la police. La police scientifique a été appelée pour relever les traces. Il n'y a aucun indice laissant supposer l'intervention d'un tiers. La route a été fermée pendant plusieurs heures en raison de l'accident. La circulation a été déviée.