Accident de ski
Ralf Müller contraint de quitter ses fonctions de directeur de Ruag

Ralf Müller, patron de Ruag MRO depuis mars 2024, quitte ses fonctions pour raisons de santé. Victime d’un accident de ski, il sera remplacé temporairement par Oliver Müller, selon un communiqué publié mardi.
Il faudra à Ralf Müller plusieurs mois pour se remettre de ses blessures, précise mardi l'entreprise.
Photo: Ruag
Le patron de Ruag MRO Ralf Müller quitte son poste pour raison de santé. Un accident de ski survenu en janvier exigeant une convalescence plus longue que prévu, il se retire pour que l’entreprise «retrouve rapidement de la clarté au niveau de la direction».

Il faudra à Ralf Müller plusieurs mois pour se remettre de ses blessures, précise mardi l'entreprise. A la tête de Ruag MRO depuis mars 2024, il avait repris la fonction de directeur général «dans une situation compliquée et a depuis largement contribué à stabiliser et faire évoluer l’entreprise», ajoute le communiqué.

Le président du Conseil d’administration, Jürg Rötheli, a dit regretter la décision de Ralf Müller, tout en la respectant. «Il donne en effet la priorité aux intérêts de Ruag et nous le remercions de son engagement sans faille et de tout ce qu’il a apporté à l’entre prise», ajoute-t-il, cité dans le communiqué. Jusqu'à la nomination d'un nouveau responsable, Oliver Müller, membre de la direction et ex-responsable des services généraux, prendra la direction du groupe.

