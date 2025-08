Aucun accord n'a encore été conclu avec les Etats-Unis. La Suisse est désormais imposée de taxes de 39%. Que va-t-il se passer dans les jours et les semaines à venir? Blick répond aux questions les plus importantes.

1/4 Le président américain Donald Trump punit la Suisse en lui imposant l'un des tarifs douaniers les plus élevés. Photo: AFP

Milena Kälin , Tobias Bruggmann et Martin Schmidt

L'explosion s'est produite quand le premier feu d'artifice a été tiré dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Mais au lieu d'étincelles colorées, c'est une grande fumée nauséabonde qui a décoré le ciel helvétique: le marteau douanier de 39% s'est abattu sur la Suisse. «No Deal» signifie que la Suisse n'obtiendra pas d'accord avec les Etats-Unis pour le moment. Et maintenant? Blick répond à 39 questions.

1 Pourquoi ces 39% tombent maintenant?

Nul ne sait pourquoi les tarifs ont 8% de plus de ce qui avait été annoncé en avril. Trump invoque le déficit commercial négatif de 38,5 milliards de francs. Mais la Suisse exporte dans cette mesure bien plus de vers les Etats-Unis qu'elle n'en importe.

2 Est-ce la vraie raison?

Dans sa déclaration sur X, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a souligné que le déficit commercial était au premier plan. Mais Trump accuse également la Suisse de manipuler la monnaie de la Banque nationale (BNS) pour garder un franc faible.

En vérité, depuis que le président menace d'utiliser son marteau douanier, le franc s'est encore apprécié d'environ 10% par rapport au dollar.

3 La Suisse a-t-elle traité les Etats-Unis de manière déloyale?

La Suisse exporte plus vers les Etats-Unis qu'elle n'importe, certes. Mais en 2024, la Suisse a par exemple supprimé les droits de douane industriels. Les entreprises américaines peuvent depuis exporter des produits industriels vers la Suisse sans payer de droits de douane.

Ainsi, Donald Trump ignore totalement les groupes de la tech dans le secteur des services, comme Meta ou Alphabet. Si l'on tient compte de ces derniers, le déficit commercial américain s'élève à 18 milliards de francs.

4 Pourquoi aucun accord n'a-t-il été conclu?

On ne peut que spéculer sur cette question. La taille des économies nationales joue probablement un rôle: aux Etats-Unis, les importations suisses ne représentent que 1,3% des importations totales. La priorité de Trump était les grandes économies nationales.

5 Quand les taxes entrent-elles en vigueur?

Ces droits de douane entreront en vigueur à partir du 7 août.

6 Combien de temps les droits de douane punitifs restent-ils valables?

Jusqu'à présent, il n'existe aucun délai d'expiration pour les tarifs douaniers fixés.

7 Comment réagit le Conseil fédéral?

Le Conseil fédéral réagit avec «beaucoup de regret» au choc tarifaire. La Suisse continue à chercher une solution avec les Etats-Unis, a indiqué le porte-parole du département.

8 Karin Keller-Sutter n'a-t-elle donc pas trouvé de lien avec Trump?

Dans une interview accordée à Blick, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a déclaré qu'elle avait trouvé la bonne manière de communiquer avec Trump. Manifestement, cela n'a servi à rien. Il se peut que la délégation suisse ait argumenté trop timidement.

9 Quels arguments la Suisse a-t-elle utilisés pour convaincre Trump?

Les entreprises suisses exportent chaque année des biens d'une valeur de 19 milliards de dollars américains. Elle est le sixième investisseur étranger aux Etats-Unis et emploie environ 400'000 personnes dans le pays. La Suisse est également l'un des plus grands importateurs de services américains.

10 D'autres pays ont-ils mieux négocié?

L'UE a pu amener Trump à réduire les droits de douane de 30 à 15% en faisant plusieurs concessions. Le Japon et l'Indonésie ont également négocié des droits de douane plus bas. La délégation suisse n'a peut-être pas proposé suffisamment de choses, c'est donc une victoire pour Trump.

11 La Suisse paie-t-elle l'un des droits de douane les plus élevés?

Oui, la Suisse se retrouve au final avec le pire accord douanier en Europe. Les droits de douane pour l'UE et les pays ayant conclu un accord sont plus bas. Dans les pays qui ont reçu une lettre de droits de douane de la part de Trump, les droits de douane oscillent entre 20 et 50%, avec le Brésil en queue de peloton.

12 Pourquoi la Suisse est-elle particulièrement touchée?

Apparemment, la Suisse n'a pas réussi à convaincre avec ses arguments. Car l'UE a elle aussi un important déficit commercial avec les Etats-Unis.

13 Comment la Maison Blanche a-t-elle calculé les 31% initiaux?

Ce calcul ne pourrait être plus absurde: les exportations de biens de la Suisse vers les Etats-Unis s'élèvent à 63,4 milliards de francs. Si l'on divise le déficit commercial de 38,5 milliards par ces 63,4 milliards, cela correspond à 61%. Trump a ensuite fixé la moitié de ce montant comme droit de douane en avril et l'a encore augmenté.

14 Qui paie les 39% de droits de douane?

En premier lieu, les entreprises et les commerçants américains qui importent des produits de l'étranger. Dans certains cas, les entreprises américaines pourraient réussir à en répercuter une partie sur les fournisseurs.

15 Les Etats-Unis peuvent-ils ainsi lutter contre le déficit commercial?

Le déficit devrait diminuer, oui. Pratiquement tous les économistes s'attendent à ce que les importations aux Etats-Unis en provenance de pays où les droits de douane sont élevés diminuent. De plus, grâce à l'affaiblissement du dollar américain, d'autres pays pourront acheter à moindre coût auprès des entreprises américaines, ce qui réduira encore le déficit.

16 Est-ce que nous, consommateurs suisses, en souffrirons?

Les droits de douane pèsent lourdement sur les entreprises exportatrices suisses. Par conséquent, de nombreux emplois sont en danger. Les effets négatifs sur la croissance économique suisse peuvent se répercuter sur les salaires.

17 La population américaine ressent-elle l'impact des tarifs?

Les consommateurs américains devraient payer une partie des droits de douane par le biais d'une hausse des prix. Ils doivent en outre s'attendre à ce que les entreprises américaines non importatrices augmentent également leurs prix à moyen terme. La raison est simple: comme les produits étrangers deviennent plus chers, les entreprises américaines peuvent elles aussi demander plus d'argent pour leurs marchandises.

18 Que veut Trump avec ses «droits de douane réciproques»?

Il veut faire que les pays importent davantage de biens des Etats-Unis. Et cela semble possible: l'UE a l'intention d'acheter de l'énergie américaine pour une valeur de 750 milliards de dollars. Trump veut aussi attirer les investissements directs et créer ainsi des emplois. L'UE veut investir 600 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie américaine.

19 Est-ce que davantage d'entreprises suisses investissent dans des sites de production aux Etats-Unis?

Oui, certaines entreprises répondent à l'appel de Trump. Le constructeur de trains Stadler Rail agrandit son usine américaine pour 70 millions. La multinationale de l'alimentation Nestlé prévoit également de nouveaux investissements aux Etats-Unis.

20 Que signifient les droits de douane punitifs pour les géants pharmaceutiques suisses Roche et Novartis?

Dans une lettre adressée à Novartis, Trump exige une baisse des prix des médicaments et fixe un délai de 60 jours. Jusqu'à présent, les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de ces droits de douane.

Le président américain a toutefois menacé à plusieurs reprises d'imposer de tels tarifs: Novartis avait alors annoncé l'extension de ses usines américaines à hauteur de 23 milliards de dollars. Roche veut également augmenter ses capacités aux Etats-Unis, car l'entreprise y emploie 25'000 personnes.

21 Quelles sont les branches qui souffriront particulièrement en Suisse?

Avec un taux de droits de douane de 39%, les exportateurs suisses perdent nettement en compétitivité par rapport à la concurrence étrangère. Ainsi, les produits des entreprises de l'UE ou des entreprises japonaises ne sont frappés que d'un droit de douane de 15%. Les constructeurs de machines suisses, l'industrie horlogère ainsi que les producteurs de fromage et de chocolat suisses sont les plus touchés.

22 Les droits de douane actuels de 10% ont-ils déjà nui à l'économie suisse?

Le conflit commercial est source de grandes incertitudes. Selon les prévisions, la croissance de l'économie sera inférieure à la moyenne cette année et l'année prochaine, notamment à cause des droits de douane.

23 Les consommateurs suisses achètent-ils moins de produits américains?

Non. Certes, des voix se sont élevées pour appeler au boycott des produits en provenance des Etats-Unis. Mais une analyse de Digitec Galaxus datant de fin mai montre toutefois que les consommateurs ont acheté pratiquement autant de produits américains que l'année précédente.

24 Les entreprises suisses exportent-elles désormais moins vers les Etats-Unis?

Oui, les exportations ont chuté de près de 40% au deuxième trimestre et sont tombées à leur niveau le plus bas depuis fin 2020, selon l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDT).

En revanche, au premier trimestre, les exportations vers les Etats-Unis n'ont jamais été aussi nombreuses. Les entreprises ont délibérément rempli leurs stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane punitifs.

25 Quelles sont les conséquences de l'accord entre les Etats-Unis et l'UE pour la Suisse?

L'accord avec l'UE est positif pour les exportations de la Suisse vers l'Europe. Toutefois, les entreprises exportatrices suisses perdent nettement en compétitivité par rapport à l'UE lorsqu'elles exportent vers les USA. En effet, nos droits de douane vers cette destination sont plus de deux fois plus élevés que les 15% qui s'appliquent aux livraisons de produits de l'UE vers les Etats-Unis.

26 Pourquoi la Suisse accepte-t-elle des droits de douane aussi élevés?

Du point de vue des Etats-Unis, la Suisse n'est qu'un petit poisson. D'autres pays ont eu la priorité dans les négociations.

27 La Suisse va-t-elle maintenant miser sur des droits de douane réciproques?

Il est peu probable qu'elle le fasse. Notre pays est bien trop petit pour mettre l'économie américaine sous pression avec des contre-tarifs.

28 La Suisse peut-elle compenser une baisse du commerce avec les Etats-Unis?

C'est impossible à court terme: près d'un cinquième des exportations suisses de marchandises est destiné aux USA. Mais la conquête de nouveaux marchés prend du temps. En l'espace de quelques années, c'est extrêmement difficile, selon l'association professionnelle Swissmem.

29 Les droits de douane sont-ils utiles?

Les droits de douane ont de nombreux effets négatifs. Ils entraînent une hausse des prix pour les consommateurs, les entreprises produisent moins de biens et la croissance économique en souffre. Mais il peut aussi y avoir des effets positifs dans le pays qui impose les droits de douane, par exemple, les entreprises locales sont mieux protégées.

30 Ces droits de douane punitifs sont-ils légaux?

Thomas Cottier, professeur émérite de droit européen et de droit international économique à l'Université de Berne, est «convaincu que ces droits de douane sont illégaux». Les «droits de douane exorbitants» du gouvernement américain violeraient les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

31 La Suisse peut-elle s'y opposer?

La Suisse pourrait déposer une plainte auprès de l'OMC contre les Etats-Unis. Mais nul ne sait ce que cela apporterait.

32 Les droits de douane sont-ils acceptés au sein des Etats-Unis?

Pas tout à fait. Cinq petites entreprises américaines et douze Etats fédérés gouvernés par des démocrates ont porté plainte contre les droits de douane.

Leur argumentation? Le Congrès – et non le président – est compétent en matière de droits de douane. Un tribunal inférieur leur avait donné raison. Les observateurs s'attendent à ce que l'affaire soit portée devant la Cour suprême. Une décision devrait toutefois prendre du temps.

33 Une récession menace-t-elle la Suisse?

Les prévisions de croissance pour l'économie suisse seront certainement revues à la baisse. Mais la Suisse ne devrait pas pour autant tomber en récession.

34 Quelle est la situation aux Etats-Unis?

Les USA se sont remis de leur mauvais début d'année: le PIB du premier trimestre de cette année a baissé de 0,3%. Au deuxième trimestre, l'économie américaine a en revanche connu une croissance étonnamment forte, de 3%.

35 Quel est l'impact des droits de douane sur le franc suisse?

Si l'économie suisse souffre, cela affaiblit le franc suisse. Mais d'autres facteurs jouent un rôle dans le taux de change.

36 Allons-nous vers une crise économique mondiale?

Il est encore trop tôt pour faire de telles spéculations. Mais une chose est sûre: dans les années 1930, les Etats-Unis avaient introduit des droits de douane punitifs sur 20'000 produits. La crise économique mondiale qui sévissait déjà à l'époque s'en est trouvée fortement aggravée.

37 Les bourses suisses vont-elles ouvrir dans le rouge lundi prochain?

Un droit de douane de 39% devrait en effet faire chuter la bourse lundi. Lorsque le conflit douanier a vraiment pris de l'ampleur en mars, le SMI a perdu entre 8 et 9% en quelques semaines.

38 Que va-t-il se passer maintenant?

La situation reste extrêmement incertaine. Trump est connu pour ses décisions à court terme. Si les droits de douane punitifs n'ont pas l'effet positif escompté sur l'économie américaine, le président américain pourrait changer de cap à tout moment.

39 Un accord est-il toujours possible?

Oui. Il est possible que les Américains profitent encore de la période allant jusqu'au 7 août pour négocier. Le ministre des Finances Scott Bessent a fait des allusions en ce sens. «Un accord est toujours possible», a-t-il déclaré.