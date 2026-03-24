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WTA 1000 de Floride
Belinda Bencic donne la leçon à Amanda Anisimova

Belinda Bencic (WTA 12) a écrasé Amanda Anisimova (WTA 6) 6-2 6-2 en 69 minutes à Miami, se qualifiant pour les quarts de finale du WTA 1000. La Saint-Galloise affrontera Coco Gauff (WTA 4) mardi soir.
Publié: 07:27 heures
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Dernière mise à jour: 07:34 heures
Belinda Bencic: une copie parfaite devant Amanda Anisimova.
Photo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 12) livre vraiment la marchandise à Miami. Elle s’est qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Floride à la faveur de son succès 6-2 6-2 devant Amanda Anisimova (WTA 6).

Victorieuse en 69 minutes de la finaliste des derniers Wimbledon et US Open après n’avoir dû défendre qu’une seule balle de break, Belinda Bencic a survolé les débats. La Champione olympique de Tokyo a évolué dans le même registre que lors de ses deux premiers tours contre la Turque Zeynep Sönmez et la Russe Diana Shnaider également remportés en deux sets.

«Je suis prête pour ce défi»

Ce mardi, Belinda Bencic aura l’honneur de la night session pour le 150e match de sa carrière dans un WTA 1000. Elle sera opposée à la Championne de Roland-Garros Coco Gauff (WTA 4) devant laquelle elle compte deux victoires contre quatre défaites. «Je suis prête pour ce défi, lance Belinda Bencic. Nous avons livré de beaux combats par le passé.»

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Le dernier il y a cinq mois à Pékin avait souri à l’Américaine après 2h31’ d’un match qui avait vu la Saint-Galloise passer à trois points de la victoire. Si elle avait le bonheur de s’imposer ce mardi, Belinda Bencic se hisserait pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré à Miami, quatre ans après un brillant parcours qui s’était arrêté devant Naomi Osaka

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