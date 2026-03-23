DE
FR

Après presque 150 ans
Wimbledon rompt avec la tradition et introduit une nouvelle technologie

Pour la première fois en près de 150 ans d'histoire, Wimbledon introduit l'assistance vidéo. Le plus ancien tournoi du Grand Chelem rompt ainsi - une fois de plus - avec une tradition, suivant en cela l'exemple de l'US Open et de l'Open d'Australie.
Publié: il y a 23 minutes
1/2
Un arbitre vidéo sera utilisé pour la première fois à Wimbledon l'été prochain.
Photo: Getty Images
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide Malinconico

La Mecque du tennis, Wimbledon, s’apprête à vivre une petite révolution. Le All England Club, organisateur du légendaire tournoi disputé dans le sud-ouest de Londres, a annoncé l’introduction de l’assistance vidéo (VAR) pour la première fois de son histoire.

Une nouveauté majeure pour une épreuve presque centenaire et demi — créée en 1877 — qui a notamment vu Roger Federer devenir le recordman de titres en simple messieurs avec huit sacres.

Avec cette décision, Wimbledon emboîte le pas aux autres tournois du Grand Chelem. L’assistance vidéo est déjà utilisée à l’US Open depuis 2023, tandis que l’Open d'Australie l’a adoptée en 2025. Le temple du gazon se met donc lui aussi à l’heure de la technologie.

Une évolution dans la continuité

Selon Sport1, le dispositif sera déployé sur six courts, dont le mythique Centre Court. Une étape supplémentaire dans la modernisation du tournoi.

Dès l’an dernier, Wimbledon avait déjà franchi un cap en introduisant un système électronique permettant de déterminer automatiquement si une balle était bonne ou faute.

À partir de cet été, les joueurs pourront également contester certaines décisions de l’arbitre de chaise grâce à la vidéo — sans limitation du nombre de recours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus