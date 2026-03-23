Pour la première fois en près de 150 ans d'histoire, Wimbledon introduit l'assistance vidéo. Le plus ancien tournoi du Grand Chelem rompt ainsi - une fois de plus - avec une tradition, suivant en cela l'exemple de l'US Open et de l'Open d'Australie.

Wimbledon rompt avec la tradition et introduit une nouvelle technologie

Wimbledon rompt avec la tradition et introduit une nouvelle technologie

Davide Malinconico

La Mecque du tennis, Wimbledon, s’apprête à vivre une petite révolution. Le All England Club, organisateur du légendaire tournoi disputé dans le sud-ouest de Londres, a annoncé l’introduction de l’assistance vidéo (VAR) pour la première fois de son histoire.

Une nouveauté majeure pour une épreuve presque centenaire et demi — créée en 1877 — qui a notamment vu Roger Federer devenir le recordman de titres en simple messieurs avec huit sacres.

Avec cette décision, Wimbledon emboîte le pas aux autres tournois du Grand Chelem. L’assistance vidéo est déjà utilisée à l’US Open depuis 2023, tandis que l’Open d'Australie l’a adoptée en 2025. Le temple du gazon se met donc lui aussi à l’heure de la technologie.

Une évolution dans la continuité

Selon Sport1, le dispositif sera déployé sur six courts, dont le mythique Centre Court. Une étape supplémentaire dans la modernisation du tournoi.

Dès l’an dernier, Wimbledon avait déjà franchi un cap en introduisant un système électronique permettant de déterminer automatiquement si une balle était bonne ou faute.

À partir de cet été, les joueurs pourront également contester certaines décisions de l’arbitre de chaise grâce à la vidéo — sans limitation du nombre de recours.