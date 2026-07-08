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Deux premières
Kostyuk et Noskova dans le dernier carré de Wimbledon

L'Ukrainienne Marta Kostyuk s'est qualifiée pour les demi-finales du Grand Chelem londonien. La Tchèque Linda Noskova l'a imitée.
Publié: 17:26 heures
Marta Kostyuk en action lors de son succès contre Jasmine Paolini.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Marta Kostyuk (WTA 13) et Linda Noskova (WTA 12) sont les deux dernières demi-finalistes de Wimbledon 2026. Pour l'Ukrainienne qui a battu mercredi Jasmine Paolini, comme pour la Tchèque qui a dominé Elise Mertens, il s'agit de premières fois.

Kostyuk a facilement écarté 6-3 6-2 la demi-finaliste de l'édition 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 17). Après un début de match accroché, l'Ukrainienne a fait parler sa puissance en retour et pris deux fois le service de son adversaire dans la première manche. Un scénario qu'elle a réédité dans le deuxième set, s'offrant une deuxième demi-finale en Grand Chelem après Roland-Garros le mois dernier, la première à Londres.

Une première demie en «Majeur» pour Noskova

Kostyuk (24 ans) n'avait jamais dépassé le troisième tour sur le gazon londonien. Elle a désormais atteint les quarts de finale de tournois majeurs sur dur, sur terre battue et sur gazon, une performance accomplie par une seule Ukrainienne avant elle, la 8e mondiale Elina Svitolina. La Tchèque Linda Noskova l'a rejointe peu après dans le dernier carré. Elle s'est imposée en deux sets 6-3 7-5 face à la Belge Elise Mertens (WTA 27), tombeuse d'Elena Rybakina au 3e tour.

A 21 ans, Noskova décroche ainsi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Son meilleur résultat dans un tournoi majeur était jusqu'alors un quart de finale à l'Open d'Australie en 2024. L'autre demi-finale opposera l'Américaine Coco Gauff (WTA 7), tombeuse de Belinda Bencic, à une autre Tchèque, Karolina Muchova (WTA 9).

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