DE
FR

Wimbledon
Elena Rybakina éliminée au troisième tour par Elise Mertens

L’aventure s’arrête au troisième tour de Wimbledon pour Elena Rybakina. La no 2 mondiale a été battue 7-6, 6-1 par Elise Mertens, mettant fin à son espoir de devenir no 1 mondiale.
Publié: il y a 49 minutes
La no 2 mondiale Elena Rybakina a été éliminée samedi au troisième tour de Wimbledon par la Belge Elise Mertens.
Photo: AFP

La no 2 mondiale Elena Rybakina a été éliminée samedi au troisième tour de Wimbledon par la Belge Elise Mertens (WTA 27) 7-6 (7-4) 6-1. Elle abandonne provisoirement ses espoirs de prendre la tête du classement de la WTA.

Couronnée à Wimbledon en 2022 mais éliminée au même stade de la compétition l'an dernier, la Kazakhstanaise de 27 ans pouvait en cas de bon parcours sur le gazon londonien s'installer pour la première fois au sommet du classement et supplanter la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Mertens affrontera Bouzkova

Rybakina était déjà sortie très tôt à Roland-Garros le mois dernier, battue au deuxième tour par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva 3-6 6-1 7-6 (7-4). A Londres, elle avait déjà été bousculée au premier tour par la Française Loïs Boisson (WTA 154), qui l'avait poussée à une troisième manche où elle avait dû remonter un break de retard.

A lire aussi:
Novak Djokovic égale le record de victoires de Roger Federer
wimbledon
La 105e
Novak Djokovic égale le record de victoires de Roger Federer
Belinda Bencic s'offre les huitièmes de finale à Wimbledon
wimbledon
Victoire en trois sets
Belinda Bencic s'offre les huitièmes de finale à Wimbledon
Serena Williams aura «autant de temps que possible» pour le double
Wimbledon
Circonstances exceptionnelles
Serena Williams aura «autant de temps que possible» pour le double
Djokovic prête main forte aux équipes de Wimbledon
0:31
Il fait le show
Djokovic prête main forte aux équipes de Wimbledon

En atteignant les huitièmes de finale, Mertens égale pour sa part sa meilleure performance en simple à Wimbledon et affrontera en huitièmes de finale la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 23).

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus