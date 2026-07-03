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Victoire en trois sets
Belinda Bencic s'offre les huitièmes de finale à Wimbledon

La Suissesse Belinda Bencic a battu Anna Kalinskaya 6-4 4-6 7-6 (10/6) à Wimbledon. Elle rejoint les 8es de finale et affrontera Coco Gauff ou Claire Liu.
Publié: 15:23 heures
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Dernière mise à jour: 15:33 heures
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La Suissesse Belinda Bencic s'est débarrassée d'Anna Kalinskaya et file en huitièmes de finale à Wimbledon.
Photo: Juergen Hasenkopf/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic sera au rendez-vous des 8es de finale de Wimbledon pour la cinquième fois de sa carrière. Elle s'est imposée 6-4 4-6 7-6 (10/6) au terme d'un match de près de trois heures contre la Russe Anna Kalinskaya.

La partie a été décousue. A part en fin de troisième set et par moments dans le super tie-break, les deux joueuses ont rarement bien joué au même moment. Malgré huit doubles fautes et cinq breaks concédés, Belinda Bencic a fini par faire prévaloir sa puissance et sa plus grande variété de coups.

Kalinskaya (WTA 22), assez peu à l'aise sur gazon et au filet, n'a pas su se révolter dans les moments délicats. Belinda Bencic (WTA 11) aurait dû boucler l'affaire bien plus vite. La Saint-Galloise a soufflé le chaud et le froid, notamment dans le premier set, lorsqu'elle a mené 4-1 avant de concéder un double break, tout en parvenant malgré tout à enlever la manche (6-4).

«Toujours très disputés»

Belinda Bencic a semblé poursuivre sur sa lancée, mais la Russe, en dépit d'une gêne à une cuisse qui a nécessité l'intervention de la physiothérapeute à 4-3 en sa faveur, a tenu bon pour empocher la deuxième manche (6-4).

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Le troisième set a été extrêmement disputé de bout en bout, chaque joueuse prenant les devants tour à tour mais sans toujours briller. Bencic, plus tranchante, a pu élever le curseur et conclure sur un retour croisé gagnant. "Nos matches sont toujours très disputés. Il y a eu beaucoup de stress et de tension à la fin", a déclaré Bencic, soulagée.

En 8es de finale, la Saint-Galloise, demi-finaliste l'an dernier, affrontera dimanche la gagnante du match entre les Américaines Coco Gauff (WTA 7) et Claire Liu (WTA 146).

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