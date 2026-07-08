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Il vit le tournoi d'une vie!
La folle histoire d'Arthur Féry à Wimbledon continue

Arthur Féry (ATP 114) vit le tournoi de sa vie! Le Britannique, au bénéfice d'une invitation pour Wimbledon, s'est qualifié pour les demi-finales en battant mercredi l'Italien Flavio Cobolli 6-4 7-6 (7/4) 6-0.
Publié: 20:59 heures
Invité au tournoi, Arthur Féry jouera les demi-finales de Wimbledon.
Photo: IMAGO/Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Franco-Britannique a grandi à quelques encablures de Wimbledon et rêvait un jour d'y briller... C'est désormais chose faite! A 23 ans, il disputera les demi-finales du tournoi londonien et grimpera dans le top 40 du classement mondial.

Issu du circuit universitaire, Féry était encore 461e mondial il y a près d'un an. Depuis le début du tournoi déjà mais face à Cobolli particulièrement, tout semblait réussir au jeune homme né le 12 juillet 2002 - il aura 24 ans le jour de la finale de Wimbledon.

Le gazon londonien est décidément sa maison. Sur les cinq Grand Chelems qu'il a disputés dans sa carrière, il en a joué quatre à Wimbledon et un à l'Open d'Australie - où il avait déjà battu en janvier son adversaire Cobolli.

Zverev poursuit sa quête d'un deuxième GC

Oubliée sa mésaventure de l'an dernier, où il avait été sorti dès le premier tour par Arthur Rinderknech: Alexander Zverev (3e mondial) a rejoint Féry en quarts en dominant l'Américain Taylor Fritz (ATP 7) 6-4 6-4 6-2 en moins de deux heures.

Zverev, récent vainqueur à Roland-Garros de son premier tournoi du Grand Chelem à 29 ans, partira favori contre Féry, premier joueur bénéficiant d'une invitation à se hisser dans le dernier carré à Londres.

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