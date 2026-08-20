Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, annonce son retour à la compétition après quatre mois d'absence. À dix jours de l'US Open, le tenant du titre se prépare à défendre son sacre à New York.

Carlos Alcaraz annonce son retour pour l'US Open

Carlos Alcaraz annonce son retour pour l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz a annoncé jeudi son retour à la compétition, à dix jours de l'US Open (30 août-13 septembre). L'Espagnol n'a plus joué depuis quatre mois.

Actuellement deuxième du classement ATP, Carlos Alcaraz est le tenant du titre du Grand Chelem new-yorkais. Il a notamment dû renoncer aux deux derniers Majeurs, Roland-Garros et Wimbledon, en raison d'une blessure à un poignet.

«Je suis de retour», a déclaré Carlos Alcaraz dans une très courte vidéo publiée sur son compte Instagram. Le Murcien de 23 ans avait déclaré forfait pour son deuxième tour à Barcelone mi-avril, et n'a pas retrouvé les courts depuis.

L'Espagnol avait encore repoussé son retour début août en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, un tournoi qui se dispute actuellement dans l'Ohio et sert traditionnellement de préparation à l'US Open.