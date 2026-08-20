L'US Open 2026 bat des records: avec une dotation totale de 108 millions de dollars (86 millions de francs), les champions en simple empocheront chacun 5,5 millions. Les qualifiés touchent déjà 140'000 dollars, un montant inédit.

Des dotations financières record à l'US Open

Des dotations financières record à l'US Open

Femmes et hommes à égalité

ATS Agence télégraphique suisse

Cette année, l'US Open (30 août-13 septembre) offre une dotation totale record de 108 millions de dollars (soit environ 86 millions de francs). Cela représente une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.

A eux seuls, la gagnante et le vainqueur du tournoi de New York en simple recevront chacun 5,5 millions de dollars, comme l'ont annoncé les organisateurs jeudi. En 2025, la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Espagnol Carlos Alcaraz avaient chacun reçu 5 millions de dollars pour leur sacre.

Une qualification pour le tableau principal en simple est désormais récompensée par 140'000 dollars, ce qui constitue également un record. Les quarts de finaliste recevront 780'000 dollars, les demi-finalistes 1,45 million et les finalistes malheureux 2,8 millions de dollars.