Avant le début du tournoi en simple, Belinda Bencic disputera le double mixte de l'US Open avec Flavio Cobolli. Le duo retrouvera une concurrence prestigieuse, emmenée par Novak Djokovic et Aryna Sabalenka.

A l'US Open, Belinda Bencic fera équipe avec une star italienne

A l'US Open, Belinda Bencic fera équipe avec une star italienne

Gian-Andri Baumgartner

Belinda Bencic sera à New York avant même le début du tableau principal de l'US Open, qui s'ouvrira le 30 août. Comme l'an dernier, la Suissesse disputera le tournoi de double mixte du dernier Grand Chelem de la saison.

Sa partenaire? Le numéro 9 mondial Flavio Cobolli. L'Italien s'est notamment illustré cette année à Roland-Garros, où il s'est hissé jusqu'en finale. Un choix qui n'a rien d'un hasard: au printemps, Belinda Bencic et Flavio Cobolli ont déjà remporté ensemble le tournoi de double mixte d'Indian Wells.

Flavio Cobolli a déjà conquis Bella

Le joueur italien a également fait forte impression auprès de Bella, la fille de deux ans de Belinda Bencic. «Elle est amoureuse de Flavio Cobolli. Elle n'arrête pas de regarder ses yeux bleus», avait confié la Suissesse avant le début de Roland-Garros.

Le duo parviendra-t-il à rééditer son exploit à New York? La concurrence s'annonce en tout cas féroce. Novak Djokovic fera équipe avec la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. De son côté, Alexander Zvere, récent vainqueur de Roland-Garros, sera associé à la spécialiste américaine du double Taylor Townsend. Quant à Iga Swiatek, elle tentera de décrocher le titre aux côtés de Casper Ruud.

Une formule qui continue de faire débat

Les rencontres se disputeront selon un format raccourci: il faudra remporter quatre jeux pour gagner un set et, à la place d'une troisième manche, un super tie-break en dix points départagera les équipes.

La première édition de cette nouvelle formule, l'an dernier, avait suscité de nombreuses critiques. Plusieurs spécialistes du double avaient dénoncé une compétition désormais dominée par les stars du simple. «C'est une blague. Le double mixte ne devrait pas être relégué au rang d'événement de spectacle», s'était notamment insurgée Laura Siegemund.

Malgré cette polémique, le tournoi a bénéficié d'une visibilité inédite. Le titre était revenu au duo italien Sara Errani et Andrea Vavassori, deux spécialistes de la discipline, qui seront de nouveau présents cette année.