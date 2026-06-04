A Roland-Garros, Flavio Cobolli ne séduit pas que sur le court. Belinda Bencic raconte que sa fille est «amoureuse» du joueur italien, déjà qualifié pour les demi-finales.

Marco Pescio

Roland-Garros met actuellement en évidence la grande qualité du tennis masculin italien. L’élimination surprise du favori Jannik Sinner n’a pas empêché l’Italie de placer deux joueurs en demi-finales. Matteo Arnaldi, 25 ans et 104e mondial, vit un véritable moment de gloire à Paris. Grâce à son parcours, il est assuré de grimper au moins jusqu’à la 34e place mondiale après le tournoi.

Mais c’est surtout Flavio Cobolli, 24 ans et déjà triple vainqueur sur le circuit ATP, qui attire l’attention. Le joueur s’apprête même à faire son entrée dans le top 10 mondial à l’issue du tournoi. Flavio Cobolli n’est plus un inconnu sur le circuit. Considéré depuis plusieurs saisons comme l’un des talents les plus prometteurs du tennis italien, il s’est déjà illustré face à des adversaires de premier plan.

«Elle est amoureuse de Cobolli»

Les fans suisses l’ont notamment découvert lors des Next Gen Finals en Arabie saoudite en 2023, où il avait affronté Dominic Stricker. Les deux joueurs se sont déjà rencontrés à deux reprises, avec deux victoires pour l’Italien. Flavio Cobolli est également équipé par la marque suisse On. Plus récemment, il a partagé le court avec Belinda Bencic lors du tournoi d’Indian Wells en double mixte. Le duo avait remporté la compétition, une expérience qui semble avoir marqué la famille de la joueuse suisse.

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En conférence de presse, Belinda Bencic avait raconté une anecdote amusante au sujet de sa fille Bella: «Elle est amoureuse de Cobolli, elle le regarde toujours dans ses yeux bleus». Elle avait ajouté en souriant: «C’est son numéro un, mais je dois dire qu’il est vraiment doué avec les enfants».

La joueuse roumaine Sorana Cirstea, proche de Belinda Bencic, apprécierait également beaucoup la petite Bella. Viktorija Golubic ferait aussi partie de ses joueuses préférées, contrairement à Jil Teichmann, un peu moins appréciée selon la Suissesse, qui racontait cela avec humour.

L’anecdote de la douche avec Rafael Nadal

Mais revenons à Flavio Cobolli, qui dispute à Paris le meilleur parcours de sa carrière en Grand Chelem. Supporter assumé de l’AS Roma, il a également marqué les esprits en conférence de presse avec une anecdote sur Rafael Nadal et ses habitudes bien connues. «Cette semaine, je suis un peu plus fou que d’habitude: toujours le même restaurant, toujours le même menu et toujours la même douche», a-t-il raconté.

Il a ensuite expliqué une scène vécue avec Rafael Nadal : «Je me souviens d’une fois où j’ai voulu utiliser sa douche. On a frappé à la porte et j’ai dû me dépêcher. C’était Rafa qui attendait, et il m’a dit qu’il utilisait la même douche depuis 14 ans».

Flavio Cobolli assure en tout cas qu’il ne changera rien à ses rituels avant sa demi-finale face à Matteo Arnaldi, ni avant une éventuelle finale. Et une chose est certaine: il bénéficiera aussi du soutien d’une petite fan suisse particulièrement attentive.