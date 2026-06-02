Trois Italiens sont qualifiés pour les quarts de finale à Paris. Malgré l'élimination précoce du No 1 mondial Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi représentent fièrement l'Italie à Roland-Garros.

Les Italiens en nombre en quarts de finale

Les Italiens en nombre en quarts de finale

Davide Malinconico

Aryna Sabalenka (WTA 1) poursuit son parcours parfait à Paris. Lundi soir, la Biélorusse a dominé Naomi Osaka (WTA 16) en deux sets (7-5, 6-3) et s'est qualifiée pour les quarts de finale sans avoir concédé la moindre manche depuis le début du tournoi. Elle y affrontera Diana Shnaider (WTA 23).

Son statut de grande favorite n’en est que renforcé. En effet, plusieurs de ses principales rivales ont déjà quitté le tournoi: Elena Rybakina (WTA 2), Iga Swiatek (WTA 3), Coco Gauff (WTA 4), Jessica Pegula (WTA 5) et Amanda Anisimova (WTA 6) ont toutes été éliminées.

Qui pour faire tomber Aryna Sabalenka?

La joueuse la mieux classée encore en lice derrière Sabalenka est désormais Elina Svitolina (WTA 7), tombeuse de Belinda Bencic. L’Ukrainienne retrouvera en quarts de finale sa compatriote Marta Kostyuk (WTA 15), qui a de son côté éliminé la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 82).

Le tableau des quarts de finale sera complété par les affiches entre Mirra Andreeva (WTA 8), victorieuse de Jil Teichmann, et Sorana Cîrstea (WTA 18), ainsi qu’entre Anna Kalinskaya (WTA 24) et la surprenante Maja Chwalińska (WTA 114).

Les Italiens écrivent l'histoire

Chez les hommes, ce sont les Italiens qui marquent les esprits, et ce malgré l’élimination précoce du No 1 mondial Jannik Sinner, sorti dès le deuxième tour au terme d’un match à suspense.

Avec Flavio Cobolli (ATP 14), Matteo Berrettini (ATP 105) et Matteo Arnaldi (ATP 104), l’Italie place trois représentants en quarts de finale. Tous figurant dans la même moitié de tableau, les chances de voir un Italien atteindre la finale sont réelles. Le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 6), futur adversaire de Cobolli, entend toutefois contrecarrer ce scénario.

Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi s’affronteront quant à eux dans un quart de finale 100% italien. Dans la nuit de lundi à mardi, le deuxième nommé a créé la sensation en éliminant Frances Tiafoe (ATP 25) au terme d’un marathon de cinq sets (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4).

Les jeunes pousses défient le favori

Dans l’autre moitié du tableau, la nouvelle génération tente de faire tomber celui qui apparaît désormais comme le principal favori au titre: Alexander Zverev (ATP 3). En quart de finale, l’Allemand, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, sera opposé à la révélation espagnole Rafael Jodar (19 ans, ATP 29).

L’autre quart de finale mettra aux prises le grand espoir du tennis brésilien, Joao Fonseca (ATP 30), déjà tombeur de Novak Djokovic (ATP 4), et le Tchèque Jakub Mensik (ATP 27).