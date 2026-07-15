Carlos Alcaraz vers un retour à Cincinnati

Carlos Alcaraz, éloigné de la compétition depuis avril, pourrait reprendre au Masters 1000 de Cincinnati. Le joueur espagnol prépare son retour pour défendre son titre à l'US Open.

ATS Agence télégraphique suisse

Eloigné des courts depuis avril et une blessure au poignet droit, l'Espagnol Carlos Alcaraz devrait faire son retour cet été au Masters 1000 de Cincinnati (13-23 août). Ceci d'après la liste des joueurs engagés publiée sur le site du tournoi.

Retrouver le rythme avant l'US Open

Dépossédé en avril de sa place de No 1 mondial par l'Italien Jannik Sinner après sa défaite en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Murcien de 23 ans s'était ensuite blessé au premier tour du tournoi de Barcelone.

Carlos Alcaraz, retombé au 3e rang mondial, avait ensuite dû déclarer forfait pour tout le reste de la saison sur terre battue, y compris Roland-Garros, dont il était le double tenant du titre. Il a également manqué Wimbledon, son rival Jannik Sinner s'imposant pour le deuxième année consécutive sur le gazon londonien face à l'Allemand Alexander Zverev, No 2 mondial et lui sacré sur la terre battue parisienne.

Avec cet éventuel retour à Cincinnati, Carlos Alcaraz pourrait retrouver du rythme avant le dernier Grand Chelem de l'année, l'US Open (31 août-13 septembre), qu'il avait remporté l'année dernière en dominant Sinner en finale.