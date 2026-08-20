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«Une plateforme de dialogue»
Le tennis se dote d'un Conseil consultatif des joueurs et joueuses

Les tournois du Grand Chelem annoncent la création d'un «Conseil consultatif des joueuses et joueurs» dès septembre. Objectif: répondre aux demandes croissantes pour une meilleure répartition des revenus générés par ces compétitions phares.
Publié: 21:13 heures
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Dernière mise à jour: 21:40 heures
Victoire pour Iga Swiatek et ses collègues!
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

Les quatre tournois majeurs ont publié jeudi un communiqué commun dans lequel ils annoncent le lancement prochain d'un «Conseil consultatif des joueurs du Grand Chelem». Cette démarche vise à répondre aux récentes revendications financières des joueuses et joueurs du circuit.

Ce Conseil commencera à fonctionner après l'US Open (30 août-13 septembre), et «constituera une plateforme de dialogue direct, de partage de retour d'expérience et de collaboration entre les tournois du Grand Chelem, et les joueuses et joueurs», selon les termes du communiqué en langue française publié par le tournoi de Roland-Garros.

Ses contours restent à définir: «en concertation avec ces derniers, l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open travaillent actuellement à la définition de la composition initiale du conseil, de son cadre et de sa structure opérationnelle», précise le communiqué.

Cette initiative vers plus d'ouverture et de dialogue est une réponse aux revendications récentes de plusieurs dizaines de figures des circuits féminin et masculin. Ceux-ci réclament une part plus importante des recettes dégagées par les tournois du Grand Chelem (22% contre environ 15% à l'heure actuelle).

Afin de faire pression sur les organisateurs des tournois du Grand Chelem, avec qui ils négocient depuis plus d'un an, plusieurs joueurs majeurs, dont la no 1 mondial Aryna Sabalenka, la Polonaise Iga Swiatek ou encore l'Américain Taylor Fritz avaient partiellement boycotté à Roland-Garros leurs obligations médiatiques, les réduisant à 15 minutes. Sabalenka avait même agité début mai la menace d'un boycott pur et simple des tournois du Grand Chelem.

Recommandations à formuler

Parmi les attributions de ce nouveau Conseil figurera par exemple celui de formuler des recommandations sur les modalités d'application d'un nouveau programme de soutien aux joueurs annoncé jeudi par la Fédération américaine (USTA), organisatrice de l'US Open.

Ce programme, qui sera doté d'une enveloppe initiale de deux millions de dollars, visera à compléter les régimes de retraite existants tout en offrant divers avantages pour accompagner les joueurs lors des «événements marquants de leur carrière et de la transition vers la retraite», a annoncé le président de l'USTA, Brian Vahaly.

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