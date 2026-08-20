Roger Federer profite pleinement de l'été. Il ne se consacre pas uniquement au sport, mais passe surtout beaucoup de temps avec ses proches.

Roger Federer charme tout le monde avec ses photos de vacances

Roger Federer charme tout le monde avec ses photos de vacances

Ramona Bieri

Il y a un peu moins de quatre ans, Roger Federer mettait un terme à sa carrière. Depuis, le Bâlois, désormais âgé de 45 ans, profite pleinement de sa retraite sportive, comme il le montre régulièrement sur Instagram. C’est encore le cas dans sa dernière publication. « Swings and things», écrit Roger Federer en légende d’une série de photos. Avant d’ajouter: «Le tennis, le golf et tout ce qu’il y a entre les deux.»

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La raquette fait donc toujours partie intégrante de sa vie. On croise régulièrement l’ancien tennisman sur les courts, en salle comme en extérieur. Mais Roger Federer s’adonne également à une autre de ses passions: le golf.

Du bon temps en famille au bord de la mer

Mais l’été de Roger Federer ne se résume pas au sport. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem profite surtout de sa famille. À ses côtés, comme toujours, son épouse Mirka. Les deux se sont rencontrés il y a 26 ans et semblent toujours aussi amoureux. Ensemble, ils profitent joyeusement de la mer. Les parents de Roger Federer sont également de la partie, avec des tenues de vacances pour le moins colorées.

Et le membre à quatre pattes de la famille n’est évidemment pas oublié. Le chien Willow profite lui aussi de l’attention de son maître et lui offre même un gros bisou baveux en plein visage.

Après autant d’activité, il faut bien reprendre des forces. Les plaisirs culinaires sont donc également au programme. Roger Federer s’est notamment offert une portion de pâtes dans un restaurant à Rome, en Italie.

L’ancien champion en profite pour partager quelques moments de son été avec ses fans. Beaucoup s’extasient devant l’énergie dont il fait toujours preuve lorsqu’il tape dans la balle. D’autres se réjouissent simplement de voir de nouvelles photos de leur idole. «Roger publie tout un tas de photos!! Il est tellement cool», commente par exemple l’ancienne joueuse de tennis Eugenie Bouchard. La star du ski Mikaela Shiffrin réagit elle aussi à la publication, avec un emoji exprimant son admiration.