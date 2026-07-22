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Kilian Feldbausch battu en Autriche
Simona Waltert s'incline à Hambourg après un match marathon

La Grisonne a perdu lors de son entrée en lice au tournoi WTA de Hambourg. Elle a été battue par Maya Sherif, dans un duel de 3h30. Chez les hommes, fin de série pour le Genevois Kilian Feldbausch à Kitzbühel.
Publié: il y a 22 minutes
Photo: IMAGO/NurPhoto
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ATS Agence télégraphique suisse

Simona Waltert (WTA 91) s'est inclinée au premier tour du tournoi WTA 250 d'Hambourg mercredi après un marathon de 3h20. Elle a été dominée 5-7 6-4 7-6 (7/3) par l'Egyptienne Maya Sherif (WTA 73). Cette défaite est la sixième de rang pour la Grisonne dans un premier tour sur le circuit principal (après Rabat, Roland-Garros, Eastbourne, Wimbledon et Iasi). Son dernier succès sur le WTA Tour remonte au mois de mai à Rome.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour la Suissesse de 25 ans. Après avoir sauvé deux balles de set sur le service de son adversaire à 4-5, elle a réalisé deux breaks consécutifs pour remporter la première manche. Mais elle a ensuite perdu sa mise en jeu au pire moment, à 4-4, dans le deuxième set. La manche décisive s'est jouée au tie-break, que Waltert a très mal commencé, se retrouvant menée 6-1 avant de le perdre 7-3.

Pas d'exploit de Feldbausch

Kilian Feldbausch (ATP 284) n’a pas signé l’exploit au 2e tour de l’ATP 250 de Kitzbühel. Le Genevois a néanmoins pris date en offrant une superbe résistance au 35e joueur mondial Ignacio Buse.

Issue des qualifications sur la terre battue autrichienne, Kilian Feldbausch s’est incliné 2-6 6-2 6-2 en 1h55 devant le Péruvien, vainqueur en mai de son premier tournoi sur le circuit principal lors de l’ATP 500 de Hambourg. Il n’a pas à rougir de cette défaite, lui qui n’avait jamais affronté d’adversaire aussi bien classé.

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Le Genevois de 20 ans, qui avait cueilli mardi face au Paraguayen Daniel Vallejo (ATP 63) sa première victoire dans un tableau final sur l’ATP Tour, s’est donc arrêté à trois succès d’affilée à Kitzbühel. Il a dominé la première manche, s’emparant du service d’Ignacio Buse à trois reprises. Mais la suite fut plus compliquée.

Vers les qualifications de l’US Open

Malgré un remarquable pourcentage de premières balles de service (82% sur l’ensemble du match), Kilian Feldbausch a concédé à cinq reprises son engagement lors des deux derniers sets. Il n’aura effacé au final qu’une seule balle de break, Ignacio Buse élevant nettement le curseur dans les deux dernières manches.

Sa semaine autrichienne lui permettra de grimper aux alentours de la 240e place mondiale, soit son meilleur classement (262e jusqu’ici). Ce rang devrait lui permettre d’atteindre son principal objectif de l’année, à savoir une participation aux qualifications de l’US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison.

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