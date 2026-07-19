Battu d'entrée à Gstaad lundi dernier pour son baptême du feu sur l'ATP Tour, Kilian Feldbausch (ATP 262) a décroché dimanche son ticket pour le tableau final de l'ATP 250 de Kitzbühel. Le Genevois se mesurera au Paraguayan Daniel Vallejo (ATP 71).
Kilian Feldbausch, qui avait pris un set à Miomir Kecmanovic à Gstaad, a témoigné d'une certaine autorité dans les qualifications à Kitzbühel. Tombeur de la tête de série no 1 Gustavo Heide (ATP 136) samedi au 1er tour (6-4 6-2), il a dominé l'Autrichien Sandro Kopp (ATP 291) 6-0 6-4 dimanche au 2e et dernier tour.
La tâche du Genevois de 20 ans s'annonce délicate au 1er tour du tableau final. Daniel Vallejo (22 ans) a en effet atteint les demi-finales de l'ATP 250 de Bastad cette semaine. L'espoir paraguayen améliorera ainsi encore son meilleur classement lundi pour figurer au 63e rang mondial.