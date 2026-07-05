Kilian Feldbausch a échoué en finale du Challenger de Troyes. Le Genevois de 20 ans s'est incliné 7-6, 6-3 face à l'Allemand Marvin Moeller .

Kilian Feldbausch battu en finale du Challenger de Troyes

Kilian Feldbausch battu en finale du Challenger de Troyes

ATS Agence télégraphique suisse

Pas de deuxième titre en Challenger pour Kilian Feldbausch (ATP 288). Le Genevois s'est incliné 7-6 (7-5) 6-3 dimanche en finale du tournoi de Troyes face à l'Allemand Marvin Moeller (ATP 372).

Après avoir éliminé la tête de série no 1 samedi, Feldbausch avait la faveur des pronostics pour remporter un deuxième titre en Challenger, après celui décroché à Kosice en mai dernier. Mais il a dû s'avouer vaincu contre le surprenant Moeller, classé près de 100 places derrière lui à l'ATP.

Une semaine positive

L'Allemand restait de plus sur une défaite en demi-finale de l'ITF M25 de Bruxelles face au Zurichois Dylan Dietrich (ATP 694). Après la perte du premier set au tie-break, le Genevois de 20 ans a rapidement breaké dans la deuxième manche, mais a perdu ses moyens et deux fois son service ensuite.

Cette semaine n'en demeure pas moins positive pour Feldbausch, dont le meilleur classement est une 279e place mondiale et qui occupe virtuellement le 254e rang. Il se rapproche du top 220, qui lui assurerait un ticket pour les qualifications de l'US Open.