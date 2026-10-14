Après Belinda Bencic, Aryna Sabalenka et Jessica Pegula ont pris la porte mercredi à Wuhan. L'Américaine est toutefois qualifiée pour le Masters.

L'hécatombe se poursuit à Wuhan, Sabalenka et Pegula aussi sorties

L'hécatombe se poursuit à Wuhan, Sabalenka et Pegula aussi sorties

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 12) n’est pas la seule tête de série à avoir été sortie d’entrée dans le WTA 1000 de Wuhan. Les deux premières têtes de série, Aryna Sabalenka et Jessica Pegula, ont connu le même sort.

Aryna Sabalenka (WTA 2) s’est inclinée 3-6 6-4 7-6 (7/5) au 2e tour contre l’Américaine Ann Li (WTA 31), qui a eu besoin de pas moins de dix balles de match pour s’offrir sa première victoire en quatre duels contre la Bélarusse. Ann Li avait battu Bencic au 3e tour à Pékin neuf jours plus tôt.

Sabalenka, qui portait un bandage au genou droit mercredi, a mené 4-2 dans le deuxième set avant de perdre quatre jeux d’affilée et la deuxième manche. Dans le tie-break décisif, Li a mené 6/3, échoué à convertir ses huitième et neuvième balles de match avant d’enfin parvenir à arracher la victoire au bout de 2h27 de combat.

Triple lauréate du WTA 1000 de Wuhan, Aryna Sabalenka avait déjà enregistré une élimination précoce au récent tournoi de Pékin, où elle avait disparu dès le 3e tour.

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Pegula éliminée, mais qualifiée pour le Masters

No 4 mondial, Jessica Pegula s’est également inclinée au 2e tour mercredi, dominée 2-6 7-6 (9/7) 6-3 par la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 34) après avoir raté trois balles de match. L’Américaine disputait son premier match depuis sa défaite contre Sabalenka en demi-finales de l’US Open, début septembre.

Malgré sa défaite de Pegula, la WTA a officialisé mercredi la qualification de Pegula pour le Masters de fin de saison à Indian Wells (8-15 novembre), comme celle de sa compatriote Coco Gauff (WTA 5). Sur les huit billets pour le Masters, seuls deux restent ainsi à pourvoir puisqu’Elena Rybakina (1re), Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva (3e) et Linda Noskova (8e) avaient déjà sécurisé leur qualification plus tôt dans la saison.