Gaël Monfils est officiellement retraité du circuit depuis le 5 octobre. A 40 ans, le Français met fin à plus de vingt ans de carrière et tourne la page d’une génération dorée du tennis tricolore.

Le showman Monfils tire sa révérence sans faire ses adieux

Le showman Monfils tire sa révérence sans faire ses adieux

AFP Agence France-Presse

Sa fin de carrière est aussi confidentielle que ses matches attiraient les foules: Gaël Monfils est officiellement «retraité» du circuit depuis le 5 octobre, ont confirmé mercredi les autorités antidopage du tennis à l’AFP. «Mon dernier objectif, c’est de jouer au moins jusqu’à 40 piges», avait lancé le Parisien à l’aube de l’US Open 2025.

Pari tenu de justesse par «La Monf», qui a disputé son dernier match officiel à 40 ans et deux jours – une défaite au deuxième tour de l’US Open, début septembre.

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Le double demi-finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2008, US Open 2016) avait alors laissé entendre qu’il pousserait bien jusqu’au Masters 1000 de Paris (2-8 novembre), pour pouvoir faire ses adieux au tennis devant un public français qu’il a si souvent enflammé.

A plus courte échéance, l’ex-ATP 6 (actuel ATP 254) avait reçu une invitation pour disputer l’ATP 250 de Lyon (19-25 octobre). Son choix de s’inscrire dès le 5 octobre sur la liste des joueurs retraités est donc une petite surprise, qui anticipe de quelques semaines la fin d’une carrière professionnelle entamée en 2004.

«Plus dur» physiquement

En intégrant cette liste, Monfils a en effet perdu le droit de s’aligner en tournoi et ne pourra rejouer qu’après s’être rendu disponible pour des contrôles antidopage aléatoires pendant au moins six mois.

Une perspective improbable, alors qu’à New York, le tout récent quadragénaire avait concédé que son corps ne répondait plus aussi bien qu’avant aux exigences de son jeu aussi spectaculaire que physique.

«Tu fais un échange, tu sens que tu récupères un peu moins bien (...) C’est dur parce que ta tête voit les choses et tu te dis: “Tiens, je vais faire ça.” Dans l’échange, tu as envie de faire des changements de rythme, faire parler la puissance, mais tu te rends compte que c’est plus dur à faire», avait-il détaillé.

13 titres ATP à son palmarès

Si le Parisien, vainqueur de 13 titres ATP, n’avait pas confirmé sa retraite mercredi matin, son départ signe la fin d’une ère pour le tennis français.

Après Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon (retraités depuis 2022) et Richard Gasquet (retraité depuis 2024), «La Monf» est le dernier des quatre «mousquetaires» de sa génération à ranger les raquettes.

Mais contrairement à ses contemporains, qui occupent tous des fonctions liées au tennis, l’actuel ATP 254 avait indiqué en septembre son intention de devenir «gestionnaire de fortune» pour une société suisse.

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Le tennis, «pas une fin en soi»

En 23 saisons sur le circuit, le droitier a disputé 35 finales et en a perdu 22, dont trois en Masters 1000 (Paris en 2009 et 2010, Monte-Carlo en 2016).

Joueur spectaculaire apprécié bien au-delà des frontières françaises, Monfils a symboliquement perdu son dernier match officiel contre l’un de ses admirateurs, le jeune Américain Learner Tien.

Quelques semaines avant de l’éliminer à l’US Open, le gaucher de 20 ans avait déjà battu Monfils au Masters 1000 de Montréal et s’était distingué en demandant un autographe au Français – qui s’était exécuté avec le sourire avant d’enlacer chaleureusement Tien.

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«Pas forcément peur de la retraite»

«La Monf» avait signé son dernier coup d’éclat au début de la saison 2025: en gagnant le tournoi d’Auckland à 38 ans passés, il était devenu le joueur le plus âgé à remporter un titre sur le circuit principal depuis 1977. Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur début octobre de l’ATP 500 de Pékin à 39 ans, l’a depuis effacé des tablettes.

Comme Roger Federer et Rafael Nadal, Djokovic s’est souvent mis en travers des grandes ambitions de Monfils, No 1 mondial chez les juniors et vainqueur de trois levées du Grand Chelem dans cette catégorie en 2004.

«Je n’ai pas forcément peur de la retraite», confiait à l’AFP le vétéran français en décembre 2024. «J’adore le tennis, j’adore la compétition, mais ce n’est pas une fin en soi. J’ai envie de découvrir plein d’autres choses», ajoutait-il.