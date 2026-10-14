La championne olympique de Tokyo a de nouveau été stoppée dès les 16es de finale en Asie. Visiblement gênée à la cuisse gauche, la Saint-Galloise s’est inclinée en deux sets face à Sonay Kartal à Wuhan.

ATS Agence télégraphique suisse

La tournée asiatique de Belinda Bencic ne se passe pas comme prévu. Comme à Pékin, la Saint-Galloise, visiblement touchée à une cuisse, a été éliminée dès les 16es de finale du WTA 1000 de Wuhan mercredi.

Exemptée de premier tour après le forfait de la Chinoise Zhang Shuai, Bencic (WTA 12) a subi la loi de la Britannique Sonay Kartal, retombée au 170e rang mondial. Elle s’est inclinée sans discussion en deux sets, 6-0 7-5.

Jouant avec un gros bandage à la cuisse gauche, Bencic a concédé le premier set en seulement 27 minutes. Elle a tout de même réussi à retrouver un certain rythme en deuxième manche, prenant même les commandes après un break réussi pour mener 3-1.

Loin de son meilleur niveau

Mais la Suissesse a immédiatement laissé filer cet avantage avant de voir Kartal réaliser le break décisif à 5-5. La Britannique, qui a repris la compétition il y a quelques semaines après une longue absence due à une fracture de stress au dos, en a profité pour conclure la partie.

Egalement battue en 16es de finale au WTA 500 de Pékin la semaine passée, Bencic évolue loin de son meilleur niveau actuellement. Elle n’a plus remporté deux matches consécutifs depuis le WTA 1000 de Montréal début août. Il faudra voir si l’état de sa cuisse lui permet de s’aligner comme prévu au WTA 500 de Ningbo la semaine prochaine.