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«Sunshine Double» en vue
Jannik Sinner arrive en finale à Miami face à Jiří Lehecka

Jannik Sinner, no 2 mondial, a battu Alexander Zverev (ATP 4) 6-3 7-6 et s'est qualifié vendredi pour la finale du Masters 1000 de Miami. L'Italien vise un rare «Sunshine Double», inédit depuis Roger Federer en 2017.
Publié: 07:09 heures
Jannik Sinner est à un succès du "Sunshine Double"
Photo: Marta Lavandier
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ATS Agence télégraphique suisse

Le no 2 mondial Jannik Sinner a de nouveau défait Alexander Zverev (ATP 4) vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Miami. Sacré il y a deux semaines à Indian Wells, l'Italien vise un «Sunshine Double» qui n'a pas été réussi chez les messieurs depuis Roger Federer en 2017.

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Vainqueur 6-3 7-6 (7/4), Jannik Sinner a dominé Alexander Zverev pour la septième fois de suite (il mène 8-4 dans leurs duels), deux semaines après la demi-finale à Indian Wells, déjà. Il affrontera en finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), qu'il a battu à trois reprises en trois duels.

L'Italien reste sur une série impressionnante de 32 sets gagnés en Masters 1000 après ses sacres à Paris fin 2025 puis en Californie, qui l'ont porté à une quatrième finale à Miami où il avait été sacré en 2024. Sans paraître grandement supérieur à son adversaire vendredi, il s'est montré plus solide sur les points importants.

Une faute fatale

Très efficace au service (15 aces contre 5), Sinner a sauvé les deux balles de break concédées, et a réussi à s'emparer du service adverse sur un contre-pied en première manche (3-1). Dans l'ultime tie-break, une faute de l'Allemand sur un smash en reculant a offert une brèche à Sinner (5/4), qui a enchaîné au service.

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