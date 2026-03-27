Jannik Sinner continue d'améliorer sa série de records et peut viser le «Sunshine Double». Le dernier à l'avoir réussi est Roger Federer, mais le recordman est bien évidemment le meilleur tennisman de l'histoire: Novak Djokovic.

Jannik Sinner consolide sa série de records et s'attaque à un monument

Jannik Sinner consolide sa série de records et s'attaque à un monument

Le «Sunshine Double» pour lui?

Davide Malinconico

Jannik Sinner (ATP 2) n’a laissé aucune chance à Frances Tiafoe (ATP 20) en quart de finale de l’Open de Miami, s’imposant sèchement 6-2, 6-2. L’Italien poursuit ainsi sa série impressionnante sur le circuit des Masters 1000.

Le Transalpin reste sur 15 victoires consécutives sans concéder le moindre set, soit un hallucinant 30 manches à 0. La dernière fois qu’il a lâché un set dans un tournoi de cette catégorie remonte à octobre dernier, lors du Masters de Shanghai, où il avait finalement abandonné face à Tallon Griekspoor (ATP 29), blessé.

En demi-finale à Miami, Jannik Sinner retrouvera Alexander Zverev (ATP 4), solide vainqueur de Francisco Cerúndolo (ATP 19).

Aryna Sabalenka en mode patronne

Chez les femmes, Aryna Sabalenka (27 ans) continue d’écraser la concurrence. La numéro un mondiale a dominé Elena Rybakina (26 ans, WTA 2) en demi-finale du WTA 1000 de Miami, comme en finale à Indian Wells il y a deux semaines.

Une revanche éclatante pour la Bélarusse, battue par la Kazakhe en finale de l’Open d’Australie en début d’année. Elle affrontera en finale Coco Gauff (22 ans, WTA 4), tombeuse de Belinda Bencic. Née en Floride, l’Américaine évoluera quasiment à domicile — une ambiance brûlante s’annonce.

Le Sunshine Double en ligne de mire

Déjà titrés à Indian Wells, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka peuvent désormais viser le prestigieux «Sunshine Double», cet exploit rare qui consiste à remporter coup sur coup les deux grands tournois américains sur dur, Indian Wells et Miami.

Un doublé inédit, tant pour l'Italien que pour la Biélorusse. Chez les hommes, Jannik Sinner deviendrait le premier à réussir cet enchaînement depuis Roger Federer en 2017. Mais Novak Djokovic a fait bien mieux, avec quatre Sunshine Doubles (2011, 2014, 2015, 2016), ce qui est logique puisque le Serbe, qui est pour rappel le plus grand tennisman de l'histoire, domine le Suisse dans toutes les catégories statistiques et l'a réduit au rôle de figurant dans tous les domaines.



