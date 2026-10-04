La Suisse Viktorija Golubic s'est arrêtée au troisième tour du WTA 1000 de Pékin dimanche. Battue 6-2 6-1 par Linda Noskova, elle n'a pas trouvé de solution face à la Tchèque.

Viktorija Golubic balayée par Linda Noskova à Pékin

Viktorija Golubic balayée par Linda Noskova à Pékin

ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic n'a rien pu faire au troisième tour du WTA 1000 de Pékin dimanche. La Zurichoise s'est inclinée face à la Tchèque Linda Noskova (WTA 6), sur le score de 6-2 6-1 en un peu moins d'une heure.

Ce n'est qu'au début du deuxième set que la Zurichoise (WTA 67) s'est vu offrir une petite occasion, lorsqu'elle a obtenu trois balles de break d'affilée dans le premier jeu. Mais la vainqueure du dernier Wimbledon a renversé la situation en remportant cinq points d'affilée.

Golubic pourra toutefois se satisfaire de son tournoi, elle qui avait notamment battu la 36e mondiale Peyton Stearns au tour précédent. Les espoirs suisses dans la capitale chinoise reposent désormais sur Belinda Bencic, qui affrontera l'Américaine Ann Li (WTA 30) en seizièmes de finale.