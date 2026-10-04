Aryna Sabalenka chute au troisième tour à Pékin

Aryna Sabalenka, no 2 mondiale, a été sortie en 3e tour par Nikola Bartunkova (WTA 34) dimanche, sur le score de 6-4 6-3.

ATS Agence télégraphique suisse

No 2 mondial, Aryna Sabalenka a été éliminée dès le 3e tour du WTA 1000 de Pékin. La Bélarusse a été battue 6-4 6-3 par la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 34) dimanche.

«Je suis restée concentrée pour rester calme. C'est une légende... alors je suis vraiment heureuse d'avoir gagné», a commenté Nikola Bartunkova, 20 ans, qui affrontera l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 95) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

Aryna Sabalenka a bien eu cinq balles de break dans le sixième jeu de la première manche mais sans parvenir à en convertir une seule. Elle a ensuite laissé exploser sa frustration en jetant sa raquette après la perte de sa mise en jeu dans la seconde manche et s'est inclinée sur la première balle de match.

Le tournoi avait déjà perdu la veille sa tête de série no 1 après la défaite d'Elena Rybakina, qui a été sortie au 2e tour par l'Arménienne Alina Charaeva (WTA 118) pour son premier match disputé en tant que no 1 mondial.