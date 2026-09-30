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WTA 1000 de Pékin
Viktorija Golubic passe facilement le 1er tour

Viktorija Golubic (WTA 67) a bien lancé sa tournée asiatique à Pékin, mercredi. La Zurichoise a battu l’Américaine Elvina Kalieva (WTA 117) en moins de 90 minutes au 1er tour.
Publié: 08:51 heures
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Viktorija Golubic commence bien sa tournée asiatique.
Photo: keystone-sda.ch

Viktorija Golubic (WTA 67) a entamé idéalement sa tournée asiatique. La Zurichoise a dominé la «lucky loser» américaine Elvina Kalieva (WTA 117) 6-3 6-1 mercredi au 1er tour du WTA 1000 de Pékin.

Tout ne fut pas parfait dans cette rencontre, la première pour Viktorija Golubic depuis son élimination au 1er tour de l'US Open le 31 août dernier. La vice-championne olympique 2021 de double - avec Belinda Bencic) a ainsi perdu deux fois son service au premier set. Mais la Zurichoise de 33 ans a réussi pas moins de six breaks au total face à Elvina Kalieva (23 ans), qui a été repêchée dans le tableau final après le forfait de la Russe Alina Korneeva. Et elle a mis moins de 90 minutes pour classer l'affaire.

Belinda Bencic également en lice

Viktorija Golubic affrontera au 2e tour Peyton Stearns (WTA 36), tête de série no 28 du tableau et exemptée de 1er tour à Pékin. Elle a perdu son unique affrontement avec l'Américaine, ce printemps au 1er tour à Miami (7-6 6-4).

Une deuxième Suissesse est engagée dans la capitale chinoise. Tête de série no 9, Belinda Bencic (WTA 12) affrontera pour son entrée en lice au 2e tour la gagnante du duel entre la Chinoise de 17 ans Yushan Shao (WTA 679) et la Russe Anastasia Zakharova (WTA 110).

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