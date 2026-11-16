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À peine plus d'une heure
Carlos Alcaraz en démonstration face à Frances Tiafoe

Carlos Alcaraz a surclassé Frances Tiafoe lundi à Turin (6-2 6-2), pour son entrée en lice aux ATP Finals. L'Espagnol, favori du tournoi, vise une qualification en demi-finales dès mercredi.
Publié: il y a 2 minutes
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Carlos Alcaraz a effectué un début remarqué à Turin, pour les ATP Finals.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 3e mondial, a fait forte impression pour son entrée en lice aux ATP Finals. Il a balayé l'Américain Frances Tiafoe (ATP 8) 6-2 6-2, lundi à Turin.

Carlos Alcaraz a conforté en un peu plus d'une heure (1h09) son statut de favori du «tournoi des maîtres», dont il a été finaliste en 2025. L'Espagnol est sur un nuage depuis son retour d'une blessure au poignet qui l'a éloigné du circuit pendant quatre mois: depuis août, il a remporté trois des cinq tournois où il était engagé (Tokyo, Vienne, Masters 1000 de Paris).

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Frances Tiafoe a lui vécu un cauchemar pour son premier Masters, débordé par la vitesse et la puissance d'Alcaraz. L'Espagnol de 23 ans peut valider son billet pour les demi-finales dès son prochain match mercredi, contre l'Italien Flavio Cobolli (ATP 6) ou le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), opposés dans la soirée pour le second match du groupe «Ivan Lendl».

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