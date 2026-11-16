DE
FR

Deuxième grand titre de l’année
Mirra Andreeva sacrée au Masters WTA après une année de rêve

Mirra Andreeva a remporté pour la première fois les WTA Finals à Indian Wells. La Russe de 19 ans a battu Elina Svitolina 7-5 6-3 en finale et grimpera lundi au 2e rang mondial.
Publié: il y a 20 minutes
Pour Andreeva, il s’agit de son deuxième grand titre de l’année après son triomphe à Roland-Garros.
Photo: AP Photo/Gregory Bull
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mirra Andreeva a remporté pour la première fois le Masters WTA. La Russe de 19 ans s'est imposée 7-5 6-3 en finale à Indian Wells face à Elina Svitolina et a couronné une année exceptionnelle.

Dans une première manche équilibrée, Andreeva a dû batailler. Svitolina a effacé à deux reprises un break de retard, avant qu'Andreeva, alors à 5-5, ne débreake à nouveau l’Ukrainienne avant d'enlever le set 7-5. Le break décisif dans la deuxième manche, gagnée 6-3, est intervenu alors que le score était de 2-2.

A lire aussi
Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux semblait montrer Aryna Sabalenka en train de proférer des insultes.
«J'ai réagi avec émotion»
Sabalenka regrette ses insultes après sa défaite à Indian Wells
Lauréate du tournoi en 2018, Elina Svitolina a balayé la Tchèque Linda Noskova 6-2 6-1.
Jeunesse contre expérience
Svitolina balaie Noskova et rejoint Andreeva en finale

Pour Andreeva, il s’agit de son deuxième grand titre de l’année après son triomphe à Roland-Garros. La Russe, qui participait pour la première fois à ces WTA Finals, est restée invaincue à Indian Wells et sera, dès lundi, 2e mondiale derrière Elena Rybakina, tenante du titre, mais absente en raison d’une blessure. Dès la phase de groupe, Andreeva avait déjà battu Svitolina en deux sets.

Svitolina a en revanche manqué un deuxième succès dans ce dernier grand rendez-vous de l'année. L’Ukrainienne avait remporté le tournoi en 2018 et disputait sa troisième finale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus