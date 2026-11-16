Mirra Andreeva a remporté pour la première fois les WTA Finals à Indian Wells. La Russe de 19 ans a battu Elina Svitolina 7-5 6-3 en finale et grimpera lundi au 2e rang mondial.

Mirra Andreeva sacrée au Masters WTA après une année de rêve

Mirra Andreeva sacrée au Masters WTA après une année de rêve

ATS Agence télégraphique suisse

Mirra Andreeva a remporté pour la première fois le Masters WTA. La Russe de 19 ans s'est imposée 7-5 6-3 en finale à Indian Wells face à Elina Svitolina et a couronné une année exceptionnelle.

Dans une première manche équilibrée, Andreeva a dû batailler. Svitolina a effacé à deux reprises un break de retard, avant qu'Andreeva, alors à 5-5, ne débreake à nouveau l’Ukrainienne avant d'enlever le set 7-5. Le break décisif dans la deuxième manche, gagnée 6-3, est intervenu alors que le score était de 2-2.

Pour Andreeva, il s’agit de son deuxième grand titre de l’année après son triomphe à Roland-Garros. La Russe, qui participait pour la première fois à ces WTA Finals, est restée invaincue à Indian Wells et sera, dès lundi, 2e mondiale derrière Elena Rybakina, tenante du titre, mais absente en raison d’une blessure. Dès la phase de groupe, Andreeva avait déjà battu Svitolina en deux sets.

Svitolina a en revanche manqué un deuxième succès dans ce dernier grand rendez-vous de l'année. L’Ukrainienne avait remporté le tournoi en 2018 et disputait sa troisième finale.