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La jeunesse contre l'expérience
Svitolina balaie Noskova et rejoint Andreeva en finale

Elina Svitolina s’est qualifiée samedi pour la finale du Masters WTA d’Indian Wells en dominant Linda Noskova 6-2 6-1. L’Ukrainienne affrontera dimanche la Russe Mirra Andreeva, tombeuse de Jessica Pegula.
Publié: il y a 4 minutes
Lauréate du tournoi en 2018, Elina Svitolina a balayé la Tchèque Linda Noskova 6-2 6-1.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'expérience face à la jeunesse: l'Ukrainienne Elina Svitolina, 32 ans, a rejoint samedi l'impressionnante russe Mirra Andreeva, 19 ans, en finale du Masters WTA à Indian Wells.

Lauréate du tournoi en 2018, Elina Svitolina a balayé la Tchèque Linda Noskova 6-2 6-1, peu de temps après la victoire de Mirra Andreeva face à l'Américaine Jessica Pegula 6-3 6-4. «C'est magique pour moi d'être de retour en finale, et d'avoir la chance de pouvoir aller chercher un titre dimanche», a lancé tout sourire l'Ukrainienne.

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De retour dans le top 10 cette année après cinq ans d'attente avec notamment la naissance de sa fille en 2022, Elina Svitolina a dicté le jeu pour vaincre la dernière gagnante de Wimbledon, Linda Noskova, en un peu plus d'une heure. La Tchèque est passée complètement à côté de son match, avec seulement 40 % de premiers services et 11 doubles fautes.

Noskova en a notamment commis trois dans le premier jeu pour offrir le break d'entrée à Svitolina, puis idem en début de seconde manche pour permettre à l'Ukrainienne de mener 2-0. Elina Svitolina a saisi ses chances, mettant de la profondeur de balle pour pousser Noskova à la faute. «J'ai bien servi, bien retourné. C'était un peu compliqué avec le soleil, mais j'ai su jouer agressif», s'est-elle réjouie.

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