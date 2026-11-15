Aryna Sabalenka s’est excusée samedi après des insultes proférées lors de sa défaite contre Elina Svitolina à Indian Wells, niant avoir visé l’Ukrainienne ou son pays et évoquant sa colère contre certains spectateurs.

Aryna Sabalenka regrette ses insultes après sa défaite à Indian Wells

Aryna Sabalenka regrette ses insultes après sa défaite à Indian Wells

ATS Agence télégraphique suisse

Aryna Sabalenka s'est excusée samedi pour un accès de colère la veille lors de sa défaite face à l'Ukrainienne Elina Svitolina au Masters WTA, à Indian Wells.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux semblait montrer l'ex-no 1 mondial en train de proférer des insultes, ce que certains, en ligne, ont considéré comme étant à l'encontre de Svitolina et des Ukrainiens en général. Des interprétations que la Bélarusse a balayées, disant avoir perdu son sang-froid à cause du comportement de certains spectateurs.

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«Ma remarque ne visait pas Elina. J'étais frustrée par un petit groupe de spectateurs qui applaudissaient avec insistance mes erreurs et j'ai réagi sous le coup de l'émotion», a souligné la quadruple gagnante de tournois du Grand Chelem.

«Cela dit, j'aurais dû gérer ma frustration différemment et je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu offenser. Elina a livré un excellent match, et je lui souhaite bonne chance pour la suite du tournoi», a-t-elle ajouté dans un message publié sur Instagram.

Elina Svitolina refuse de serrer la main aux joueuses de tennis russes et bélarusses depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. L'Ukrainienne, qui s'est qualifiée samedi pour la finale du Masters WTA, a dit avoir eu «un aperçu» de la vidéo sur les réseaux sociaux.

«Parfois, lors de certains matchs que nous avons disputés, il y a des commentaires (en ligne) peu flatteurs à mon égard concernant la guerre», a déclaré Svitolina. Mais «c'est comme ça sur les réseaux sociaux: parfois, les choses sont un peu déformées.»