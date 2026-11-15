Alexander Zverev réussit son entrée en lice

Alexander Zverev a brillé ce dimanche à Turin en battant Rafael Jodar 6-4 6-4 lors des ATP Finals. Solide au service, le numéro un mondial s’impose en 1h27 et prend une option dans le groupe McEnroe.

ATS Agence télégraphique suisse

Alexander Zverev n'a pas connu de problèmes pour son entrée en lice aux ATP Finals dimanche à Turin. Le numéro un mondial a dominé Rafael Jodar 6-4 6-4 en 1h27. Très solide au service avec 10 aces et 86% de points gagnés derrière sa première balle, Zverev n'a jamais vraiment été inquiété par un adversaire qu'il avait battu en trois sets à Roland-Garros cette année, avant de remporter le tournoi parisien.

L'Allemand a pris le service de son adversaire à 3-3 dans le premier set. Il a toutefois dû sauver deux balles de break lorsqu'il servait pour le gain de la manche. Dans le deuxième set, un petit break lui a de nouveau suffi. Zverev prend donc une première option dans le groupe «McEnroe», qu'il partage également avec Arthur Fils (ATP 7) et Ben Shelton (ATP 4).