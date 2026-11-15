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ATP Finals à Turin
Alexander Zverev réussit son entrée en lice

Alexander Zverev a brillé ce dimanche à Turin en battant Rafael Jodar 6-4 6-4 lors des ATP Finals. Solide au service, le numéro un mondial s’impose en 1h27 et prend une option dans le groupe McEnroe.
Publié: il y a 1 minute
Photo: IMAGO/LaPresse
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ATS Agence télégraphique suisse

Alexander Zverev n'a pas connu de problèmes pour son entrée en lice aux ATP Finals dimanche à Turin. Le numéro un mondial a dominé Rafael Jodar 6-4 6-4 en 1h27. Très solide au service avec 10 aces et 86% de points gagnés derrière sa première balle, Zverev n'a jamais vraiment été inquiété par un adversaire qu'il avait battu en trois sets à Roland-Garros cette année, avant de remporter le tournoi parisien.

L'Allemand a pris le service de son adversaire à 3-3 dans le premier set. Il a toutefois dû sauver deux balles de break lorsqu'il servait pour le gain de la manche. Dans le deuxième set, un petit break lui a de nouveau suffi. Zverev prend donc une première option dans le groupe «McEnroe», qu'il partage également avec Arthur Fils (ATP 7) et Ben Shelton (ATP 4).

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