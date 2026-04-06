DE
FR

Sorti par Sebastian Baez
Battu au premier tour, Wawrinka n'aura pas l'occasion d'affronter Alcaraz

Le rêve de Stan Wawrinka d'affronter Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Monte-Carlo s'est envolé lundi. Battu par l'Argentin Sebastian Baez (ATP 65) 7-5 7-5, le Vaudois quitte le tournoi dès le 1er tour.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Stan Wawrinka a connu son premier coup d'arrêt de la saison.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 104) ne défiera pas Carlos Alcaraz au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Vaudois de 41 ans a manqué le rendez-vous dont il rêvait avec le no 1 mondial en s'inclinant dès le 1er tour.

A lire aussi
Stan Wawrinka pourrait affronter Carlos Alcaraz à Monte-Carlo
Un seul tour à passer
Stan Wawrinka pourrait affronter Carlos Alcaraz à Monte-Carlo
Stan Wawrinka battu par le 348e mondial à Naples
Encore une défaite
Stan Wawrinka battu par le 348e mondial à Naples

Le vainqueur de l'édition 2014 du tournoi monégasque a été battu 7-5 7-5 par l'Argentin Sebastian Baez (ATP 65) lundi après-midi sur la terre battue de la Principauté. Il a pourtant pris un livré un début de match parfait pour mener 4-1 après avoir signé le break dans le quatrième jeu.

Mais Stan Wawrinka n'a pas pu maintenir ce niveau de jeu, commettant pas moins de 41 fautes directes au final. Ex-no 18 mondial, Sebastian Baez s'est à l'inverse montré de plus en plus solide à l'échange, et de plus en plus difficile à déborder. Même s'il a tremblé au moment de conclure alors qu'il menait 7-5 5-1.

Premier coup d'arrêt de la saison

Déjà battu d'entrée dans le Challenger de Naples pour ses débuts sur terre battue, Stan Wawrinka s'est même procuré deux balles de 6-5 sur son engagement, après s'être retrouvé à trois reprises à deux points de la défaite. Mais Sebastian Baez a alors serré sa garde, signant son sixième break avant de conclure après 1h47 de jeu.

Wawrinka subit ainsi un premier coup d'arrêt dans sa dernière saison. Il avait passé le 1er tour dans les quatre tournois qu'il avait jusqu'ici disputés sur l'ATP Tour en 2026, notamment à l'Open d'Australie où il avait atteint le 3e tour. Il tentera de se reprendre la semaine prochaine dans l'ATP 500 de Barcelone, où il a également reçu une invitation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus